قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، في بيان الأحد، إن القناة تتابع عن كثب تداعيات تأثير التوترات الجارية في البحر الأحمر على حركة الملاحة في القناة، فيما تتزايد التهديدات بسبب الهجمات الحوثية على السفن.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية - المدعومة من إيران المعادية لإسرائيل - مسؤوليتها عن عدة هجمات على سفن بالبحر الأحمر، قالت إنها بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

"قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح،" وفق ما قاله ربيع في البيان.

وتأتي تصريحات ربيع بعد أن أعلنت عدة شركات إيقاف عمليات شحن الحاويات عبر البحر الأحمر نتيجة تعرض سفنها للاستهداف، وبينها ميرسيك وسي إم إس العالميتين.

وحسب البيان، تحولت 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر، "وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة".

ومن شأن استخدام طريق رأس الرجاء الصالح أن يجعل مسافة الشحن أطول وتكلفتها أعلى.

وقال ربيع، إن 77 سفينة عبرت القناة الأحد، بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل رحلاتها مؤقتا عن قناة السويس، وهي سفن كانت في منطقة البحر الأحمر قبل الإعلان عن توجه هذه الخطوط الملاحية لتحويل الرحلات.

"قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول،" وفق ربيع.

وتشير تقديرات إلى أن تحويل المسار عن قناة السويس سيؤثر على إيرادات القناة – أحد أهم الممرات الملاحية في العالم – فيما تعد مصدر مهم للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من نقص في الموارد الدولارية، في ظل تضخم مرتفع بعد الحرب الروسية الأوكرانية زاد من الضغوط على الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

وتتصدر التحديات الناتجة عن الحرب في غزة، أبرز ملفات سيواجهها الفائز في الانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت هذا الشهر وسيتم إعلان الرئيس الجديد – ويتوقع أن يكون الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي – يوم الاثنين.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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