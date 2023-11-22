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أعلنت قطر التوصل لاتفاق لهدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

ووفقا لبيان للخارجية القطرية، نقلته وكالة الأنباء القطرية صباح الأربعاء، سيتم الإعلان عن توقيت بدء سريان الهدنة التي تم التوصل لها بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

يأتي الإعلان عن الهدنة، في اليوم الـ 47 من الصراع الدائر بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) والجيش الإسرائيلي، والذي بدأ 7 أكتوبر الماضي بعملية مفاجئة لحماس "طوفان الأقصى" رد الجيش الإسرائيلي عليها بعملية مضادة "السيوف الحديدية" قبل أن يصعد لعملية برية في قطاع غزة.



تفاصيل الاتفاق :

-تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى.

- في المقابل سيتم إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

- سيتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

- ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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