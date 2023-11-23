قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري يوم الخميس إن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق هدنة إنسانية سيكون خلال الساعات المقبلة في وقت كثفت فيه إسرائيل غاراتها على قطاع غزة لليوم 48 من القتال الدائر بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) والجيش الإسرائيلي.

ويأتي بيان الخارجية القطرية بعد أن صرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي أن إطلاق سراح الرهائن بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة لن يتم قبل يوم الجمعة.

وأضاف الأنصاري، في بيان لوزرة الخارجية القطرية على منصة إكس (تويتر سابقا) أن المحادثات التي تجريها بلاده مع مصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة "مستمرة وتسير بشكل إيجابي".

وتم التوصل لاتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل بوساطة مشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة، ولم يحدد بعد موعد سريانها رسميا.

ونقلت شبكة سي أن أن الامريكية في وقت متأخر من يوم الأربعاء بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون أن صفقة الرهائن "لا تزال متفق عليها"، وأن الأطراف "تعمل على التفاصيل اللوجستية النهائية خاصة لليوم الأول من تنفيذها".

وأضافت " هدفنا الأساسي هو ضمان إعادتهم (الرهائن) إلى ديارهم بأمان. وهذا يسير على الطريق الصحيح ونأمل أن يبدأ التنفيذ صباح الجمعة".

وستمتد الهدنة بموجب الاتفاق، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتضمن تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في المحتجزين في قطاع غزة في المرحلة الأولى.

وفي المقابل سيتم إطلاق سراح 150 فلسطيني من المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وهذا هو الاتفاق الأول بين الجانبين منذ اندلاع الصراع الحالي في السابع من أكتوبر الماضي، إثر هجوم مفاجئ لحركة حماس على إسرائيل، لترد الأخيرة بعملية عسكرية على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس.

وتُقدر إسرائيل بأن لدى حركة حماس نحو 240 أسير اقتادتهم إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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