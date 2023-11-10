شهد فجر الجمعة الموافق اليوم الـ 35 من الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل قصف عنيف نفذه الجيش الإسرائيلي على محيط المستشفيات وسيارات الإسعاف بهدف دفع المرضى والنازحين إلى إخلائها ومغادرتها نحو الجنوب فيما ظهرت دبابات إسرائيلية وسط القطاع لأول مرة منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن القوات الإسرائيلية واصلت، ليل الخميس وفجر الجمعة، استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة حيث قصفت محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، وهو مكان نصب خيام للنازحين والصحفيين، ما أدى إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وتتهم إسرائيل حركة حماس بإخفاء مركز قيادة لمقاتلي الحركة داخل مستشفى الشفاء الرئيسي.

وقصف الجيش الإسرائيلي مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخر، ووفق (وفا). كما قتل مواطنان وجرح آخرون خلال قصف شارع غزة القديم الواقع في شمال القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الطائرات الإسرائيلية قصفت "بشكل عنيف" منطقة تل الهوى، بالقرب من مستشفى القدس التابع للجمعية، حيث يتواجد طواقم طبية ومرضى وأكثر من 14 ألف نازح، وفق (وفا).

وقصفت القوات الإسرائيلية مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مرافقه، كما استهدفت بوابة مستشفى النصر للأطفال، القريبة من مستشفى الرنتيسي، ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت قناة العربية الجمعة صور قالت إنها لدبابات إسرائيلية وصلت لأول مرة إلى وسط قطاع غزة، قرب مستشفى الرنتيسي وأن تلك الدبابات تتقدم في محيط المستشفى.

فيما نقلت رويترز الجمعة عن بيان لوزارة الخارجية الإندونيسية أن انفجارات وقعت بالقرب من المستشفى الإندونيسي - التي تقع في شمال القطاع - ليلا ما أدى إلى تضرر أجزاء من المستشفى.

وأدانت إندونيسيا "مرة أخرى الهجمات الوحشية على المدنيين والأهداف المدنية، خاصة المنشآت الإنسانية في غزة"، وفق الوكالة.

ووصل عدد القتلى الفلسطينيين منذ انطلاق الصراع في 7 أكتوبر الماضي إلى 10,966 شخص في قطاع غزة والضفة الغربية -منهم 176 في الضفة- إضافة لأكثر من 28 ألف جريح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس.

لبنان، سوريا وإيران

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن القوات الإسرائيلية قصفت، الجمعة محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة على الحدود مع فلسطين.

واندلعت توترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين جماعة حزب الله اللبنانية -المدعومة من إيران عدو إسرائيل- والجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي وبدء الصراع الحالي، ويتبادل الجانبان منذ ذلك الحين إطلاق الصواريخ.

وفي سوريا، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي الجمعة عبر إكس (تويتر سابقا) إن جيش الدفاع الإسرائيلي أغار في سوريا ردا على إطلاق طائرة مسيرة نحو إيلات أصابت مدرسة في المدينة.

ونقلت رويترز الخميس تصريحات لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الجمعة عبر قناة "برس تي.في" الإيرانية قال متحدثا لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن "اتساع نطاق الحرب في غزة أمر حتمي" بسبب "العدوان" الإسرائيلي المتكرر.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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