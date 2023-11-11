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تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ 36 على التوالي، فيما يعول العالم العربي على قمة استثنائية تستضيفها الرياض السبت، للضغط من أجل التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار، بينما لا تزال الأوضاع الإنسانية في التفاقم.

ووفق ما أعلنته وزارة الخارجية السعودية، ستعقد السبت، قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في الرياض.

وبعد ليلة من قصف إسرائيلي بمحيط مستشفيات في غزة ظهرت خلالها لأول مرة الدبابات الإسرائيلية في القطاع، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) صباح السبت، إن عشرات المواطنين قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة "برا، وبحرا وجوا" وسط محاصرة لآلاف الجرحى والنازحين لمربع المستشفيات بمدينة غزة.

ووفق ما نقلته قناة الجزيرة القطرية صباح السبت، تجدد القصف على محيط مجمع مستشفى الشفاء - الذي تعرض محيطه للقصف مساء الجمعة - ونقلت (وفا) أن قسمي العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين توقفا عن العمل في المجمع، كما قُصف مبنى الجراحة في الطابق الخامس، ما أدى لإصابات ولا يوجد تواصل بين الأقسام، أو حتى التنقل داخله.

ومستشفى الشفاء يُعتبر أهم وأكبر مستشفى في قطاع غزة والذي يقع في قلب مدينة غزة. وسبق أن اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس الفلسطينية، باستخدامه محور لأنشطتها. ويضم المستشفى أكثر من 40 ألف نازح إضافة للمرضى.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، السبت، الاستيلاء على 11 موقع عسكري لحماس كما "رصدت القوات ودمرت الليلة الماضية نفقا تحت الأرض كان يقع بجوار مدرسة".

وكتب أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أن القوات البحرية هاجمت مباني تستخدمها حماس في شمال قطاع غزة. "وتم قصف مخازن أسلحة وذخيرة توجد بداخلها معدات خاصة بالقوة البحرية التابعة لحماس".

وجدد الجيش الإسرائيلي مطالبة سكان غزة بالنزوح إلى الجنوب، وكتب أدرعي موجها رسالة لسكان مخيم جباليا – الذي تعرض للقصف عدة مرات – وقال إنه سيتم "تعليق تكتيكي للنشاطات العسكرية نهار اليوم.. لأغراض إنسانية" ومن أجل إفساح المجال أمامكم للالتحاق بمئات الآلاف ممن كانوا قد انتقلوا جنوبا".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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