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أدى انفجاران في محافظة كرمان جنوب إيران إلى سقوط 73 قتيل و171 مصاب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الناطقة بالعربية (إرنا) عن رئيس مركز الطوارئ في المحافظة، الأربعاء.

وإيران المعادية لإسرائيل هي داعم رئيسي لجماعات حزب الله اللبناني والحوثيين اليمنية، فيما تتصاعد عمليات ضد القوات الإسرائيلية والأمريكية المتواجدة في المنطقة، بسبب الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة المستمرة لليوم الـ 89.

وتستهدف جماعة الحوثي المدعومة من إيران، السفن العابرة في البحر الأحمر ما أدى لتعليق عمل عدة شركات شحن وتحويل مسارها لطريق رأس الرجاء الصالح للوصول للبحر بالمتوسط بدلا من قناة السويس.

ويوم الثلاثاء، قتل قيادي في حركة حماس واثنين في كتائب القسام الذراع العسكري لها، في هجوم إسرائيلي على مكتب للجماعة في لبنان.

واندلعت توترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة أيضا من إيران والجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ويتبادل الجانبان منذ ذلك الحين إطلاق الصواريخ.

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن نائب محافظ كرمان جنوب للشؤون الأمنية، إن الانفجارين حدثا "نتيجة لعمل ارهابي".

وقال المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية بابك يكتابرست، إن "انفجارين رهيبين حدثا في مزار الشهداء جنة الشهداء بمحافظة كرمان،" تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتل القيادي الإيراني البارز قاسم سليماني، وأن موقعي الانفجارين كانا بالقرب من الزوار المشاركين في المراسم.

وواصلت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، حملة اعتقالات في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، فيم تم قصف موقع في المخيم بصاروخ موجه من طائرة مسيرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت وفا، عن مؤسسات الأسرى أن نحو 11 ألف فلسطيني تعرضوا للاعتقال من الجيش الإسرائيلي خلال عام 2023، نصفهم بعد السابع من أكتوبر.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، مهاجمة "خلية مخربين على أرض لبنان،" إضافة لاستهداف بنية تحتية تابعة لحزب الله على أرض لبنان، وذلك بعد رصد عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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