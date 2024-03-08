قُتل 5 فلسطينيين وجرح 10 آخرين، يوم الجمعة، جراء سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على قطاع غزة، وفق ما أوردته وسائل إعلام دولية.

وتتواصل الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي إثر هجوم مباغت شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل، لترد تل أبيب بعملية عسكرية برية وجوية على القطاع -الخاضع لسيطرة حماس- سعيا للقضاء على الحركة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في قسم العناية والطوارئ محمد الشيخ أن سقوط القتلى والجرحى كان بسبب "صناديق مساعدات إنسانية إغاثية وغذائية ألقتها طائرات فوق منطقة أبراج الفيروز شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".

فيما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر أن "الخلل الفني الذي تسبب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي على غزة، الجمعة، لم يكن مصدره طائرة أردنية".

ووفق المصدر، تمت عملية الإنزال، التي نفذتها الطائرات الأردنية الأربعة، بالاشتراك مع 5 دول، دون أي خلل.

والجمعة، نفذ الجيش الأمريكي رابع عملية إنزال جوي لمساعدات على قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي الذي لم يقدم مزيد من التفاصيل عن عملية الإنزال بما في ذلك موقعه.

ومؤخرا، قامت بعض الدول من بينها الأردن ومصر والإمارات وقطر بعمليات إنزال مساعدات على قطاع غزة الذي يتهدده خطر المجاعة من شماله إلى جنوبه بسبب فقدان المواد الأساسية وشحها في الأسواق وسط تقارير إعلامية تفيد بحدوث وفيات جراء أزمة الجوع.

وتدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالأساس عن طريق شاحنات عبر معبر رفح البري -الفاصل بين قطاع غزة ومصر- لكن بوتيرة بطيئة، وتقول مصر إن إسرائيل تعرقل تدفق المساعدات إلى غزة.

والخميس الماضي، قُتل أكثر من 112 شخص وأصيب نحو 800 آخرين بنيران دبابات إسرائيلية استهدفت فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وتشن إسرائيل عملية عسكرية موسعة منذ السابع من أكتوبر الماضي أدت لمقتل أكثر من 30 ألف شخص حتى الآن وتدمير البنية التحتية، فيما قُتل 1200 شخص في هجوم حماس على إسرائيل.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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