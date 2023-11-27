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تنتهي، يوم الاثنين، هدنة مؤقتة استمرت لأربعة أيام بين حركة حماس وإسرائيل انبثق عنها اتفاق لتبادل أسرى لدى حركة حماس مقابل محتجزين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وسط ترقب لاحتمال تمديد الهدنة.

وأبدى الطرفان المتنازعان عدم ممانعتهما من تمديد الهدنة الإنسانية لتشمل الإفراج عن المزيد من الأسرى والمحتجزين.

وتعمل قطر ومصر والولايات المتحدة -وهي الدول التي توسطت للتوصل إلى اتفاق الهدنة- على حل القضايا وتجنب تأخير إطلاق سراح الأفراد يوم الاثنين بعد مخاوف أبدتها حماس وإسرائيل حول قائمة الأسرى والمحتجزين، بحسب ما نقلته رويترز عن مسؤول لم تسمه.

وتلقت إسرائيل قائمة بأسماء الأسرى الـ 11 النهائيين الذين من المقرر إطلاق سراحهم يوم الاثنين، بحسب تايمز أوف إسرائيل عن وسائل إعلام عبرية.

ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "المناقشات" مستمرة بشأن قائمة الرهائن في غزة الذين سيتم إطلاق سراحهم الاثنين، والتي تم استلامها خلال الليل ويتم "تقييمها".

وشهد يوم الأحد، الذي كان اليوم الثالث للهدنة المعلنة إتمام عملية تبادل لدفعة جديدة من الأسرى والسجناء.

ومنذ أن دخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الجمعة أطلقت حماس سراح 58 شخص من الجنسية الإسرائيلية وجنسيات أخرى، ضمن إطار الاتفاق وخارجه، فيما أفرجت إسرائيل عن 117 فلسطيني من سجونها.

واتفاق الهدنة هو الأول بين الجانبين منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، إثر هجوم مفاجئ لحركة حماس على إسرائيل حمل اسم "طوفان الأقصى" أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي، لترد الأخيرة بعملية عسكرية شاملة على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس.

وتُقدر إسرائيل بأن لدى حركة حماس نحو 240 أسير اقتادتهم إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر. ويقدر عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بـ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت حركة حماس، مساء الأحد عبر تليغرام، إنها تسعى "لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية".

واستمرت التوترات في الضفة الغربية، مع اعتقال القوات الإسرائيلية، 29 مواطن من محافظة الخليل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الاثنين عن مصادر أمنية ومحلية.

ويوم الاثنين، علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمة متلفزة له على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين بالقول "إن رائحة الموت وعدد الشهداء في غزة وهنا في الضفة الغربية حرمنا من فرحة استقبال الأسرى. فجأة افاق العالم ليعي أن هناك أطفال ونساء في سجون الاحتلال ومرضى وأسرى يقضون مؤبدات في السجون الإسرائيلية".

وأظهرت وسائل إعلام مشاهد لانتظار سكان في قطاع غزة في طوابير طويلة لساعات لملء اسطوانات الغاز المعد للطهي.

ويشكو السكان من شح المواد الغذائية على الرغم من دخول المساعدات التي يقولون إنها لا تكفيهم، بحسب وسائل إعلام.



وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية لزاوية عربي يوم الاثنين -أحدها في معبر رفح - أن 7 شاحنات محملة بغاز الطهي عبرت إلى قطاع غزة صباح اليوم، وعبرت خلال أيام الهدنة الثلاثة الماضية نحو 20 شاحنة وقود .



وأضافت المصادر أن نحو 95 شاحنة مساعدات عبرت صباح اليوم ومن المتوقع أن يصل عدد الشاحنات اليوم إلى 200 شاحنة كما هو معتاد في أيام الهدنة.

تحركات دبلوماسية

تواصل الدبلوماسية الدولية تحركاتها في محاولة لوقف الحرب على غزة والضغط للتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمة ألقاها يوم الاثنين ضمن منتدى "الاتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة إن عملية سلام دائمة هي الوحيدة الكفيلة بتحقيق الاستقرار. وأشار إلى أن العمل لحل الدولتين يجب أن يبدأ بضمان "نهاية لهذا العدوان الوحشي"، بحسب كلمة نقلتها رويترز عن الصفدي باللغة الإنجليزية.

وسيتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى نيويورك في 29 نوفمبر لرئاسة جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وفق ما أوردته رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين يوم الاثنين.

وتابع "الصين تأمل أنه من خلال رئاسة هذا الاجتماع يمكننا القيام بدورنا للمساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار".

(إعداد: جيهان لغماري وأحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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