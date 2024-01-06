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حل عيد الميلاد على الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين بدون احتفالات مع غياب الحجاج وإلغاء كافة الاحتفالات وأجواء البهجة تضامنا مع قطاع غزة الذي تتواصل الحرب الإسرائيلية عليه للشهر الرابع.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم السبت، فإن الكنائس ستكتفي بأداء الشعائر، وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا "حال مدينة بيت لحم كما كانت عليه في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وعيد الميلاد حسب التقويم الغربي، فقد اتشحت بالسواد، حدادا على أرواح الشهداء الأبرياء من الأطفال، والنساء، والشيوخ في قطاع غزة، والضفة الغربية".

وبيت لحم بالضفة الغربية - التي تعرف بأنها مهد المسيح وتوجد بها كنيسة المهد عادة ما كانت تستقبل الزوار في عيد الميلاد - ألغيت احتفالاتها هذا العام بسبب الحرب.

وطالب المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكسية المقدسية عيسى مصلح، وفق وفا، المجتمع الدولي بالتدخل، "وأخذ مسؤوليته الكاملة بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الأبرياء".

وقال إن الحزن يعم فلسطين وبيت لحم، بسبب "نزف الدماء، وغياب الزوار والحجاج عنها من كافة أنحاء العالم، على خلاف مما كانت عليه سابقا".

وكأن الفنانة اللبنانية فيروز حين غنت "الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان.. لأجل من تشردوا لأجل أطفال بلا منازل" كانت تصف الأوضاع في قطاع غزة.

ونقلت وفا، أن عدد القتلى في قطاع غزة بحلول اليوم الـ 92 للحرب، تخطى 22 ألف فلسطيني، بينهم 9730 طفل، و6830 امرأة، و7 آلاف مفقود، وأكثر من 57 مصاب.

وفجر السبت، قتل 15 فرد على الأقل وأصيب آخرون بعد قصف منازل بدير البلح وسط قطاع غزة، وحي المنارة شرق خان يونس جنوب القطاع، إضافة لعدة غارات على رفح جنوب قطاع غزة، وفق وفا.

ونقلت الوكالة عن مصادر، أن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، واعتقلت عدد من الأفراد، فيما أصيب اثنين بالرصاص خلال المداهمات.

لبنان

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، السبت، مهاجمة سلسلة أهداف تابعة لحزب الله اللبناني في قرى عيتا الشعب ويارون ورامية جنوب لبنان ومن بينها "مواقع إطلاق ومباني عسكرية وبنى إرهابية".

واندلعت توترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين جماعة حزب الله اللبنانية -المدعومة من إيران عدو إسرائيل- والجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ويتبادل الجانبان منذ ذلك الحين إطلاق الصواريخ.

وكان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حذر في تصريحات يوم الجمعة، من إن جنوب لبنان سيكون الهدف التالي لإسرائيل إذا تمكنت من هزيمة المقاومة (حماس) في غزة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي يزور بيروت، إن بلاده تتطلع لتحقيق الاستقرار في المنطقة "لأن أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى تفجير شامل".

وشدد على "التزام لبنان تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وعلى أن التطبيق الكامل لهذا القرار يستوجب أولا وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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