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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قتلى ومصابين سقطوا في تجدد القصف الإسرائيلي، يوم الأحد، على مناطق مختلفة في قطاع غزة كما نفذت حملة اعتقالات في اليوم الـ 58 للحرب، مع عودة القتال بعد انهيار هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس استمرت لسبعة أيام.

وقُتل سبعة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، إثر قصف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، إضافة لتسعة قتلى آخرين بعد استهداف مماثل لمنزل في حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة غارات استهدفت فتحات أنفاق ومقرات قيادة عسكرية ومستودعات أسلحة وغيرها إضافة لبنى تحتية عسكرية وقطع بحرية من القوة البحرية التابعة لحماس.

وحسب وفا، طال قصف إسرائيلي عدد من المنازل في شرق دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

وارتفع عدد القتلى في غزة منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية، حسب وفا.

وخلال زيارته لقطر، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات حول مساعي وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة.

وكتب بن حمد، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) :"مباحثاتي مع الرئيس الفرنسي ماكرون اليوم في الدوحة، تأتي ضمن مساعينا المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة".

وأضاف :"نعمل في كل الاتجاهات ومع كل الشركاء لحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين، ونأمل أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره المنوط لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي عبر إكس، أن المدفعية قصفت مصدر إطلاق نار في سوريا، سبق أن رصد إطلاق قذيفة صاروخية منه نحو إسرائيل لم يتم اعتراضها.

"كما قام مخربون في وقت سابق الليلة الماضية بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان سقط في منطقة مفتوحة قرب بلدة يفتاح دون وقوع إصابات. كما قصف جيش الدفاع بالمدفعية عدة مناطق داخل لبنان"، حسب أدرعي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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