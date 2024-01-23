تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الـ 109 فيما تتصاعد الغارات الأمريكية البريطانية ضد جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران ردا على استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر.

وكتب يحيى سريع المتحدث باسم جماعة الحوثيين عبر منصة إكس، الثلاثاء، إن الطيران الأمريكي البريطاني شن 18 غارة على أكثر من موقع في اليمن، خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن "هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب".

تستهدف جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، دعما للفلسطينيين، وهو ما تسبب في اضطراب حركة الشحن والتجارة الدولية ورفع أسعار الشحن عالميا.

وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا الشهر، جماعة الحوثي إلى قائمة "الجماعات الإرهابية" بهدف ردع الجماعة عن استهداف السفن، لكن محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين قال لرويترز إن خطوة واشنطن لن تؤثر على عمليات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر إكس، إن مبنيان انفجرا وداخلهما أفراد من قوة تعمل في وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن المبنيان انفجرا نتيجة زرع عبوات ناسفة بهما.

"على ما يبدو تم إطلاق صاروخ آر بي جي باتجاه دبابة قامت بحراسة القوة التي عملت في منطقة وسط القطاع، وتزامنا مع ذلك وقع انفجار في مبنيين مكونين من طابقين أسفر عن انهيارهما، بينما تواجد معظم أفراد القوة داخلهما وبجوارهما،" وفق أدرعي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 98 استكملت عملية تطويق خان يونس وقضت بالتعاون مع سلاح الجو على عشرات من "المخربين" خلال آخر 24 ساعة، في حين عمق مقاتلو فرقة الكوماندوز الهجوم إلى قلب المنطقة التي "تستخدم مركز ثقل محوري للواء خان يونس التابع لمنظمة حماس الإرهابية".

وميدانيا، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات القتلى والمصابين سقطوا نتيجة استمرار الحرب على القطاع، ونقلت عن مصادر محلية أن طائرات إسرائيلية قصفت خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لسقوط قتى وعشرات الإصابات.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية، أن عدد من القتلى والجرحى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف سيارة تقل نازحين قادمة من خان يونس إلى المحافظة الوسطى من قطاع غزة عبر الطريق الساحلي.

وخلفت الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي بعد أن نفذت حركة حماس عملية مباغتة ضد إسرائيل وردت إسرائيل بعملية مضادة صعدت بعدها لاجتياح بري للقطاع، أكثر من 25 ألف قتيل و63 ألف مصاب، حسب وفا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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