نفذت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، ضربة عسكرية في العراق ما أدى إلى مقتل قائد بجماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة- المدعومة من إيران- وفق لبيان القيادة المركزية الأمريكية العسكرية في الشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة إكس (تويتر سابق).

"عند الساعة 9:30 مساء في 7 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربة من جانب واحد في العراق ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة"، وفق البيان.

وتتصاعد المخاوف من توسيع رقعة التوترات في المنطقة على خلفية الحرب على غزة، والتي امتدت تداعياتها بالفعل إلى تصعيد عسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولاستهداف جماعة الحوثي اليمنية سفن في البحر الأحمر، فضلا عن هجمات على قوات أمريكية في سوريا والعراق.

والجمعة الماضي، أدت ضربات عسكرية أمريكية استهدفت منشآت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التي يدعمها في العراق وسوريا إلى مقتل 16 شخص وإصابة 25 آخرين بينهم مدنيين في العراق.

وجاء ذلك ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 30 آخرين في أول هجوم يستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة كرد على هجوم مباغت لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما قُتل أكثر من 26 ألف فلسطيني حتى الآن.

ومنذ اندلاع الحرب، شنت جماعات مدعومة من إيران في العراق وسوريا هجمات لأكثر من 150 مرة على قوات أمريكية، وفق رويترز، لكن أيا منها لم يسفر عن وفيات في صفوف القوات الأمريكية باستثناء الهجوم الأخير.

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أمريكي. كانت القوات تعمل ضمن تحالف لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم "داعش" في 2014، واستمرت في العراق رغم إعلان القضاء عليه في 2019.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا