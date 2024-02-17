أطلق الحوثيون في اليمن - المدعومون من إيران - صواريخ باليستية تجاه ناقلة نفط في البحر الأحمر، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تنفيذ ضربتين دفاعيتين ضد الجماعة، بينما تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر الخامس.

وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين اليمنية يحيى سريع، في بيان السبت عبر إكس، إنه تم استهداف سفينة نفطية بريطانية "Pollux" في البحر الأحمر، بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة "وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وفي بيان لاحق، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عبر منصة إكس، إنه تم إطلاق أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر، و"تشير التقديرات إلى أن ثلاثة صواريخ على الأقل تم إطلاقها باتجاه السفينة التجارية إم تي بولوكس، وهي سفينة ترفع علم بنما ومملوكة للدنمارك ومسجلة في بنما".

وسنتكوم، هي جزء من وزارة الدفاع الأمريكية تأسست في 1983، وتتولى مسؤولية الشرق الأوسط.

ورغم إعلان الحوثيين إصابة السفينة، أفاد بيان القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من إم تي بولوكس أو أي سفينة أخرى في المنطقة.

فيما أكد الحوثيون، استمرار العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي "ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ونفذت القيادة المركزية الأمريكية، ضربتين ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وسفينة سطحية متنقلة غير مأهولة (USV) في اليمن، وقالت إن ذلك كان "ضمن إجراء للدفاع عن النفس،" بعد أن حددت الصاروخ والمركبة وقررت أنها تمثل تهديد وشيك لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم السبت، أن 83 قتيل و125 مصاب سقطوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع استمرار الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وارتفع إجمالي ضحايا النزاع الذي اندلع في 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 28.8 ألف قتيل و68.7 ألف جريح، وفق وفا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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