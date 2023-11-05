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مع دخول الحرب على قطاع غزة الأحد يومها الثلاثين، يتواصل سقوط الضحايا من جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، فيما لم تُكلل المطالب والمساعي الدولية بوقف إطلاق النار بالنجاح إلى الآن.

وبدأت الجولة الحالية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، عندما شنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) هجوم مسلح مفاجئ على إسرائيل، وردت تل أبيب بعملية عسكرية مضادة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن 51 فلسطيني قُتلوا، مساء يوم السبت، من جراء قصف إسرائيلي على منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما استهدف القصف، وفق الوكالة، محيط مستشفى الإندونيسي شمال القطاع المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس.

ومع تواصل القصف، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، في رسالة إلى سكان غزة إنه سيتم السماح لهم يوم الأحد بالتحرك جنوبا في الوقت بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي.

وأفادت قناة "الحدث" التابعة لقناة العربية السعودية بأن الجيش الإسرائيلي واصل قصف مناطق بقطاع غزة منذ الساعات الأولى لفجر يوم الأحد.

وذكر مراسل قناة الحدث أن قوارب إسرائيلية نفذت، الأحد، قصف "عنيف" على خان يونس، فضلا عن قصف مدفعي وجوي على جباليا وبيت لاهيا بقطاع غزة.

يأتي هذا فيما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن صفارات الإنذار دوت ثلاث مرات صباح الأحد في بلدات إسرائيلية على حدود قطاع غزة، دون أنباء عن حدوث خسائر.

ونقلت الصحيفة، الأحد، عن الجيش الإسرائيلي قوله إن قواته البرية والبحرية والجوية استهدفت أكثر من 2500 هدف منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة قبل أسبوع.

ووصل عدد القتلى منذ انطلاق الصراع في 7 أكتوبر الماضي إلى 9572 فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وأصيب أكثر من 26 ألف جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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