قال جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة "ويز إير" الأوروبية للطيران الاقتصادي إن الطلب على السفر في دول مجاورة لإسرائيل، كمصر مثلا، انخفض بسبب الحرب، بحسب ما نقلته وكالة رويترز يوم الخميس.

ولكن الطلب بشكل عام على السفر لم يتأثر بالحرب، بحسب فارادي.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة شهرها الثاني.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعت في تقرير يوم الاثنين أن يتكبد القطاع السياحي في مصر ولبنان والأردن خسائر جراء الحرب بين إسرائيل وحماس.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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