قالت رويترز الجمعة نقلا عن مذكرة لشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا مملوكة لشركة هاباج- لويد إيه.جي متعددة الجنسيات والتي مقرها ألمانيا تعرضت لأضرار جراء "هجوم جوي" قرب ميناء المخا اليمني.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم شركة الشحن الألمانية هاباج- لويد إيه.جي أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، كما نقلت الوكالة عن شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري " أن الحريق أدى إلى أضرار مادية.

ويأتي ذلك فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ70 من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وسط تصاعد هجمات جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران المعادية لإسرائيل، ضد سفن شحن في البحر الأحمر، وتطلق بين الحين والآخر من جنوب البحر الأحمر حيث يقع اليمن، صواريخ نحو إسرائيل.

الخميس، تبنت جماعة الحوثي الهجوم على سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" التابعة لشركة الشحن الدنماركية ميرسيك بطائرة مسيرة في البحر الأحمر وأصابتها بشكل مباشر بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات الحوثيين.

ونجحت القوات المسلحة التابعة للحوثيين خلال اليومين الماضيين في منع مرور عدة سفن استجابت لتحذيراتها.

الوضع الميداني

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الجمعة عن مصادر محلية مقتل 15 فلسطيني على الأقل وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء، في حي الزيتون بغزة نتيجة إطلاق الطائرات المسيرة الإسرائيلية النار صوب المواطنين في الشوارع.

فيما دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سوق البسطات الشعبي و10 منازل مأهولة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لمقتل 9 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، بحسب وفا.

وارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي بعد هجوم شنته حماس على إسرائيل، إلى نحو 19 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 55 ألف جريح.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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