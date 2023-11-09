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تركزت ساحات القتال بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حركة حماس يوم الخميس، في غزة، شمال القطاع في وقت تنشط فيه الجهود الدبلوماسية الدولية في مؤتمر إنساني تستضيفه باريس لتنسيق إدخال المساعدات إلى القطاع.

وبالإضافة إلى العمليات البرية، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر يوم الخميس، محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعدة غارات ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديدا مخيم الشاطئ، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ووفق (وفا)، قصفت الطائرات الإسرائيلية أيضا محيط مستشفى النصر غرب مدينة غزة، ما أدى لسقوط ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات.

وقال مراسل وكالة (وفا) إن 65 قتيل وأكثر من 100 مصاب وصلوا ، فجر الخميس، إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية، عدة مبان سكنية في مخيم جباليا، الذي يقع شمال قطاع غزة.

مؤتمر في باريس عن غزة

وفي باريس، تسعى نحو 80 دولة ومنظمة دولية خلال اجتماعها يوم الخميس لتنسيق المساعدات وبحث كيفية مساعدة المصابين في قطاع غزة، وفقا لرويترز.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية المؤتمر إنه ينبغي اعتماد هدنة إنسانية مؤقتة بشكل سريع في غزة وأن على الدول أن تعمل على وقف لإطلاق النار.

وقال بحسب رويترز "يجب حماية المدنيين، هذا (أمر) لا بد منه وهو غير قابل للنقاش وضرورة ملحة".

وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بحسب ما نقلته رويترز يوم الخميس، في المؤتمر إن إيقاف القتال وإسكات السلاح ضروريان لدواع إنسانية، داعيا ألا يقتصر الأمر على فترة قصيرة.

وحضر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المؤتمر في باريس وطالب بوقف الحرب التي قال إنها حرب تشنها إسرائيل "على كل الشعب الفلسطيني"، لا على حماس.

وأضاف: "الذي نحتاجه هو وقف الحرب ولكي يصبح هناك معنى للاغاثة لا بد من وقف الحرب، لأنه ما معنى أن أحصل على وجبة من العشاء وأقتل في اليوم التالي، الوقت من دم".

وتابع أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى "حماية دولية في الضفة وغزة والقدس" وأن على المجتمع الدولي الابتعاد عن ازدواجية المعايير.

وقال "الأولويات بالنسبة لنا واضحة، بحاجة إلى إنقاذ الجرحى وإيصال الماء والدواء والكهرباء والاهتمام بأن هناك أوبئة بدأت تنتشر من رائحة الموت، أكثر من 1,300 فلسطيني جثثهم لا زالت تحت الأنقاض".

وأشار إلى أن إيصال المساعدات لغزة يجب أن يكون لجميع مناطق قطاع غزة وليس للجنوب فقط "لأن هذا يعني دعوة للتهجير من الشمال إلى الجنوب، ونحن نرفض رفضا قاطعا اقامة أي معسكرات جديدة في جنوب قطاع غزة لأن هذا يعني تفريغ الشمال كاملا".

وعلى حسابه في انستغرام نشر المصور معتز عزايزة في غزة، مقطع فيديو أظهر فيه مغادرة عدد من العائلات "الغزاوية" بأيدي مرفوعة أمام الجيش الإسرائيلي، بحسب عزايزة.

وأظهرت قناة العربية مشاهد مباشرة لتواصل عمليات نزوح السكان من شمال قطاع غزة ووسطه إلى الجنوب، سيرا على الأقدام، بحثا عن مكان آمن.

الوضع الميداني

قتل جندي إسرائيلي يوم الاربعاء خلال القتال وسط قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الخميس عن القوات الإسرائيلية، ليرتفع بذلك إجمالي القتلى في صفوف الجيش منذ بدء العملية البرية بالقطاع إلى 34، و352 منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "تصفية" إبراهيم أبو مغصيب الذي وصفه بأنه " قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في مخيمات الوسطى في حماس"، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي يوم الخميس عبر إكس (تويتر سابقا).

واضاف أدرعي أن قوات سلاح البحرية هاجمت خلال العمليات البرية موقع لإطلاق صواريخ مضادة للدروع تابع لحماس حيث "تم رصد قيام مخربين باستخدامه لاستهداف القوات المتوغلة بريا".

في المقابل، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، عبر منصة تليغرام يوم الخميس، إن كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- دمر دبابتين في منطقة التوام غرب مدينة غزة وشمال الشيخ رضوان، أحد أحياء مدينة غزة، بقذيفتين "الياسين105" ودمرت 3 آليات وجرافة على أطراف مخيم الشاطئ بالقذائف من النوع نفسه.

ووصل عدد القتلى الفلسطينيين منذ انطلاق الصراع في 7 أكتوبر الماضي إلى 10,678 شخص في قطاع غزة والضفة الغربية -منهم 163 في الضفة- إضافة لأكثر من 28 ألف جريح، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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