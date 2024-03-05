*تم التحديث بتفاصيل

أيام تفصل عن بداية شهر رمضان، بدون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما لا تزال الحرب الإسرائيلية على القطاع التي دخلت شهرها السادس، وتداعياتها مستمرة.

ونقلت رويترز الثلاثاء، عن باسم نعيم المسؤول الكبير في حماس، أن محادثات وقف إطلاق النار بين حماس والوسطاء التي تمت بالقاهرة - وكان يتوقع أنها آخر خطوة قبل التوصل للاتفاق - انهارت دون تحقيق أي تقدم.

ووصل وفد من حماس الأحد إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات التي تستهدف التوصل لهدنة وتبادل الأسرى، وطلب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أسماء الرهائن المحتجزين لدى حماس الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه.

لكن حماس رفضت الطلب الإسرائيلي - وفق رويترز - ما جعل إسرائيل تقاطع مفاوضات القاهرة.

واقتادت حماس في هجوم مباغت شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي رهائن إلى قطاع غزة، أطلقت سراح عدد منهم وقُتل آخرون من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع، فيما لا تزال الحركة تحتجز آخرين.

وكان هجوم حماس الدافع لعملية عسكرية موسعة تشنها إسرائيل على قطاع غزة من أكتوبر الماضي أدت لمقتل أكثر من 30 ألف شخص حتى الآن وتدمير البنية التحتية، فيما قُتل 1200 شخص في هجوم حماس على إسرائيل.

وقال نعيم، إن حماس قدمت اقتراحها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار للوسطاء خلال يومين من المحادثات وتنتظر الآن ردا من الإسرائيليين الذين قاطعوا المفاوضات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الصراع في قطاع غزة إلى 30.6 ألف وأكثر من 72 ألف مصاب.

وامتدادا للتأثير الاقتصادي للحرب التي أثرت على عائدات قناة السويس وقطاعي السياحة والتجارة بدول الجوار، نقلت رويترز عن مصادر أن مجموعة الشايع للبيع بالتجزئة صاحبة امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط، تعتزم تسريح أكثر من 2000 عامل بها بسبب التضرر من مقاطعة المستهلكين المرتبطة بحرب غزة.

وكان مستهلكون دشنوا حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطعة لعدد من العلامات التجارية الغربية وقالوا إن ذلك رد على استمرار تلك العلامات العمل في إسرائيل ما اعتبروه دعم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعملية شطب الوظائف بدأت يوم الأحد، وفق الوكالة، وتستهدف تسريح نحو 4% من إجمالي القوى العاملة في الشركة البالغ عددها حوالي 50 ألف شخص، وتتركز غالبا في فروع ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع صعوبات في ظروف عمل الشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا