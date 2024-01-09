تتواصل الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية مخلفة حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل فلسطيني وفوق الـ 58 ألف مصاب، بحسب أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

والصراع الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي بهجوم مفاجئ من حماس على إسرائيل سرعان ما تحول لغزو شامل شنته إسرائيل على القطاع مع التركيز على استهداف القيادات الحماسية.

والتالي أهم تطورات الصراع الثلاثاء:

(بحسب بيانات رسمية إذا لم يتم ذكر المصدر)

- بدأ اليوم بهجوم بمسيرات شنته جماعة حزب الله اللبنانية على قاعدة إسرائيلية في شمال البلاد. وقالت الجماعة اللبنانية المعادية لإسرائيل إن الهجوم يأتي كرد على مقتل القيادي صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، في بيروت الأسبوع الماضي وكذلك مقتل وسام الطويل وهو قيادي بحزب الله الاثنين. وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم بالفعل استهداف قاعدة عسكرية شمال إسرائيل ولكن بدون وقوع إصابات.

والسبت الماضي أعلن حزب الله إطلاق عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، كـ "رد أولي" على مقتل العاروري. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه قتل حسن عكاشة وهو يعد أحد المسؤولين عن الهجمات التي تقوم بها حماس من سوريا.

- التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء خلال أحدث جولاته في المنطقة والتي تعددت منذ بدء الحرب في غزة.

وقد التقي بلينكن الاثنين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 9 جنود إسرائيليين في غزة ليرتفع الإجمالي إلى 187، بحسب موقع الجزيرة بالإنجليزي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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