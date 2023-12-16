التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي ونائب حاكم أبوظبي طحنون بن زايد آل نهيان، السبت، بعد زيارة للسعودية وإسرائيل، فيما تتواصل الحرب على قطاع غزة لليوم الـ 71.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت، أنه تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، مع التأكيد على أهمية العمل على دعم وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للشعب الفلسطيني.

وشدد الجانبان على ضرورة مناقشة وتطبيق كافة الفرص التي تستهدف وقف مستدام لإطلاق النار، وأن "عودة المفاوضات السياسية في سبيل حل الدولتين هو الهدف المهم والأسمى لإنهاء الصراع".

وكان سوليفان اجتمع بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، الأربعاء، وناقشا جهود توفير ظروف جديدة لتحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ثم التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل يوم الخميس.

وخلال مؤتمر صحفي من إسرائيل، قال سوليفان إن إسرائيل وواشنطن متفقتان على الانتقال إلى مرحلة سماها مرحلة "العمليات الدقيقة" مضيفا أن القتال ضد حماس في غزة سيستغرق شهور.

وستركز المرحلة الجديدة على الاستهداف الدقيق لقيادة حماس وعلى العمليات التي تستند إلى معلومات استخباراتية، وفق ما أوردته رويترز عن سوليفان.

قصف متواصل

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن العشرات قتلوا في قصف إسرائيلي صباح السبت في غارات متواصلة على قطاع غزة برا وبحرا وجوا.

قتل 14 فلسطيني وأصيب آخرون في قصف بالطائرات لمنزلين شمال القطاع، كما قتل العشرات في قصف لمنزل في جباليا.

وتواصل القوات الإسرائيلية محاصرة مستشفى كمال عدوان، لليوم الثامن فيما تم تدمير الجزء الجنوبي للمستشفى، فيما نقلت وفا أنه يتم "إجبار الطواقم الطبية والجرحى والمتواجدين على مغادرته، والتجمع في ساحاته، وسط أجواء الطقس الباردة".

وسبق أن اقتحمت قوات إسرائيلية غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، وتم اعتقال 34 من الطواقم الطبية، وفق وفا.

وارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي بعد هجوم شنته حماس على إسرائيل، إلى نحو 19 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 55 ألف جريح.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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