قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين اليمنية، المدعومة من إيران المعادية لإسرائيل، الأربعاء، إن الجماعة استهدفت سفينة تجارية أمريكية "KOI" في خليج عدن كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل في عملية عسكرية نوعية أصابتها بشكل مباشر.

وتنفذ قوات أمريكية وبريطانية ضربات جوية على أهداف لجماعة الحوثي اليمنية لتقليل قدرتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر مع استهداف الجماعة لسفن إسرائيلية أو التي تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي دعما للفلسطينيين، وهو ما تسبب في اضطراب حركة الشحن والتجارة الدولية وارتفاع أسعار الشحن عالميا.

وأضاف سريع، أن العملية تأتي بعد استهداف المدمرة الأمريكية (يو إس إس غريفلي) بعدة صواريخ بحرية في البحر الأحمر، وإصابتها بشكل مباشر.

وكان الجيش الأمريكي، دمر صاروخ حوثي، كان يشكل "تهديد وشيك" للطائرات الأمريكية، وفق ما نقلته وسائل إعلام.

وقالت جماعة الحوثي، إنها ستواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالتصعيد و"لن تتردد في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية ردا على أي حماقة بريطانية أمريكية ضد اليمن،" مؤكدة أن السفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي "أهداف مشروعة".

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما دعت إسرائيل لحل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بسبب مزاعم بمشاركة موظفين فيها بس عملية حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه حان الوقت لإنهاء مهمة الأونروا، التي يرى أنها مخترقة بالكامل من قبل حماس على أن يتم استبدالها بوكالات أخرى.

وكانت عدة دول بينها الولايات المتحدة قررت تعليق مساعداتها للأونروا بعد أن قالت السلطات الإسرائيلية إن موظفين متورطين في هجمات حماس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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