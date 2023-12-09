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حذر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من الرد المباشر على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، بدون موافقة الحكومة، مؤكدا التزام بلاده بحماية البعثات الدبلوماسية وملاحقة المتورطين، وفق بيان حكومي السبت.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قالت إنها تتابع مع السلطات الأمنية التحقيقات في الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد يوم الجمعة، فيما تزداد التوترات بعد استهداف قواعد أمريكية في كل من العراق وسوريا، وسقوط مسيرات قرب مطار أربيل.

وتتصاعد الهجمات ضد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت يومها الـ 64 والمدعومة من أمريكا، فيما تنفذ جماعات مدعومة من إيران أنشطة ضد إسرائيل آخرها ما أعلنه الحوثيون من اعتراض سفن إسرائيلية في البحر الأحمر.

ونقلت رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن حوالي 7 قذائف سقطت على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد خلال هجوم في وقت مبكر من يوم الجمعة فيما يبدو أنه أكبر هجوم من نوعه مؤخرا.

كما تم استهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا بالصواريخ والطائرات بدون طيار خمس مرات أخرى على الأقل يوم الجمعة، حسب المسؤول.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي آخر للوكالة، إن 3 مرات في قواعد منفصلة في سوريا، ومرتين في قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن التوقعات تحوم حول جماعات إيران في المنطقة.

في إطار متصل، نقلت قناة العربية السعودية، عن مصدر أمني عراقي، صباح السبت، أنه تم تعليق الرحلات الجوية بمطار أربيل بعد سقوط 4 مسيرات بالقرب منه في إقليم كردستان العراق، بينما استهدفت مسيرة مبنى سكني.

ووفق وسائل إعلام محلية، كانت المسيرات تستهدف القوات الأمريكية في مطار أربيل، وسبق أن تم استهدافها في نوفمبر الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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