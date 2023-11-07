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تدخل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس شهرها الثاني وسط تكثف الغارات الإسرائيلية واشتباكات في شوارع غزة بين الجانبين فيما تزداد الأوضاع الإنسانية في القطاع قتامة مع ارتفاع أعداد القتلى والإصابات وانهيار تام للمرافق الحياتية.

ونقلت وكالة رويترز الثلاثاء تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن إسرائيل ستدرس "فترات توقف تكتيكية صغيرة.. ساعة هنا وساعة هناك" لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

ولكنه أضاف: " لكن لا أعتقد أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار شامل".

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب ضد حماس، وفق رويترز.

وبدأت الجولة الحالية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، عندما شنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) هجوم مسلح مفاجئ على إسرائيل، وردت تل أبيب بعملية عسكرية كبرى وحصار شامل للقطاع.

الوضع الميداني

واصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة فجر الثلاثاء، مستهدفا بالقصف مناطق مختلفة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن طائرات إسرائيلية استهدفت في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، منزل في مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين.

ووفق الوكالة، تركزت عمليات القصف، بالطائرات والمدفعية، في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى، وفي مخيم الشاطئ، والمغازي، وحي الزيتون، وبيت حانون، ومناطق في شمال بيت لاهيا شمال القطاع، وغيرها من مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

واقتحمت قوات إسرائيلية فجر الثلاثاء بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية ما أدى إلى اندلاع مواجهات وسقوط قتيل وإصابة آخرين، وفق الوكالة.

وتزداد الأوضاع الإنسانية كارثية بقطاع غزة مع غياب مياه الشرب والمواد الغذائية الأساسية والوقود دون إشارات رسمية على وقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب مساء الاثنين على إكس (تويتر سابقا) إن غزة تواجه وضع كارثي. وأضاف "لقد طُلب من غزة الاختيار بين التطهير البشري والإبادة الجماعية، إما الرحيل أو الموت".

ووصل عدد القتلى الفلسطينيين منذ انطلاق الصراع في 7 أكتوبر الماضي إلى 10,165 شخص في قطاع غزة والضفة الغربية، وأصيب نحو 27 ألف جريح، وفق ما نقلته وكالة وفا يوم الاثنين عن وزارة الصحة الفلسطينية.

ضرب نووي

ولازلت تتوالى التصريحات الدولية على تصريحات الوزير الإسرائيلي الذي لمح إلى فكرة إمكانية قصف غزة بسلاح نووي، حيث قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء إن تصريح الوزير الإسرائيلي يثير العديد من التساؤلات، وفق رويترز.

وقد منع نتنياهو الأحد وزير التراث عميحاي إلياهو - الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف - عن حضور اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر" بعد أن أجاب في مقابلة عن إمكانية استخدام سلاح نووي قائلا إنه "إحدى الوسائل".

فيما قالت الولايات المتحدة إن تصريحات الوزير الإسرائيلي "غير مقبولة على الإطلاق"، وفق تصريحات لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أوردتها رويترز الاثنين.

ودعا بيان مشترك لوزراء خارجية ودفاع اليابان والمملكة المتحدة إلى "هدنة إنسانية" في غزة داعين إيران إلى لعب دور لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط مع معارضة ما تقوم به من نقل صواريخ وطائرات مسيرة، بحسب رويترز.

وأكد البيان على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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