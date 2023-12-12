أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن تعرض سفينة لهجوم صاروخي تم إطلاقه من المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت سنتكوم على حسابها في إكس (تويتر سابقا) إن السفينة وتدعى "ستريندا" تعرضت للهجوم فيما كانت تمر عبر باب المندب عند نحو الساعة الرابعة بالتوقيت الشرقي أي ما يعادل التاسعة مساء بتوقيت غرينتش في 11 ديسمبر.

وأشارت سنتكوم إلى أن السفينة أبلغت عن الإصابة بأضرار أدت إلى نشوب حريق على متنها.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا