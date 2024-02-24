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قُتل المزيد من الفلسطينيين يوم السبت، مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اقتربت من شهرها الخامس، فيما بدأت مصر إقامة معسكر للنازحين في خان يونس جنوب القطاع.

ونقلت قناة الإخبارية المصرية الرسمية، عن مصادر لم تسمها، أن مصر بدأت في إقامة معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس يسع 400 خيمة لحوالي 4000 شخص ومزود بالكهرباء ودورات المياه.

قالت القناة، إن المعسكر "يأتي في إطار سعي مصر للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين وسيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري"، وسيعقبه إقامة مستشفى ميداني بمدينة رفح الفلسطينية ومعسكر آخر شمال دير البلح.

ويسود قلق عربي ودولي حول نوايا وخطط إسرائيل إزاء مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة لمصر، والواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا بوضع خطة لإجلاء سكان المدينة وتدمير أربع كتائب لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، نفت مصر بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين وتشييد وحدات لإيوائهم في المنطقة المحاذية للحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد أن نقلت رويترز عن مصادر أن مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح بجنوب القطاع إلى نزوح جماعي عبر الحدود.

قالت 3 مصادر أمنية مصرية مطلعة على ملف غزة، عن المخيم، إن مصر أنهت اتصالاتها مع كل الأطراف بما فيهم إسرائيل للبدء في تنفيذ المخيم لاستيعاب النازحين من شمال قطاع غزة، وإن هذا هو المخيم الثاني الذي تنفذه مصر في خان يونس حيث كان يستوعب الأول نحو 3500 فلسطيني.

وذكرت المصادر أن المواد المطلوبة لإقامة المخيم ستمر يوم الأحد، عبر معبر رفح للبدء في تنفيذه.

وشاركت مصر في مفاوضات تهدف للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في باريس يوم الجمعة، بمشاركة كل من الولايات المتحدة وفرنسا وقطر، وفق المصادر التي أكدت إحراز "تقدم كبير" في مراحل التفاوض وسط ترقب رد إسرائيل بشأن أعداد الرهائن للتوقيع على الاتفاق الذي سيضمنه المشاركون في الاجتماع.

ويتضمن الاتفاق المتوقع 3 مراحل، تبدأ بوقف إطلاق النار حتى نهاية عيد الفطر مقابل الإفراج عن 40 إسرائيلي من الرهائن المحتجزين لدى حماس، والإفراج عن 200 فلسطيني من سجون إسرائيل، وفق المصادر.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 29,6 ألف قتيل و69,7 ألف جريح في حصيلة غير نهائية.

وأضافت الوكالة، أن القوات الإسرائيلية قصفت يوم السبت، مخيم الشاطئ غرب غزة، ما أدى لسقوط قتيلين و4 جرحى، إضافة لإصابات نتيجة استهداف تجمع للنازحين جنوب شرق غزة.

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ومساء السبت، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران - عدو إسرائيل اللدود - استهداف سفينة نفطية " TORM THOR" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، فيما استهدفت طائرات مسيرة عدد من السفن الأمريكية الحربية في البحر الأحمر.

للمزيد: مصر تنفي صحة الأنباء بشأن مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين

(إعداد: شيماء حفظي وأحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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