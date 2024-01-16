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يبدو أن حدة التوترات خارج غزة باتت في تصاعد يوم بعد الآخر على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لليوم الـ 102، فقد أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف سفينة أخرى يوم الثلاثاء في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين.

واندلع القتال في أعقاب هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، لترد تل أبيب بعملية عسكرية برية وجوية على القطاع -الخاضع لسيطرة حماس- سعيا للقضاء على الحركة.

واستمرت الثلاثاء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتفاع إجمالي عدد القتلى منذ بدء الحرب إلى أكثر من 24 ألف فلسطيني، وأُصيب ما يزيد عن 60 ألف، فيما يوجد أكثر من 8 آلاف مفقود، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

استهداف حوثي جديد

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) الثلاثاء، إن الجماعة استهدفت سفينة تحمل اسم "زوغرافيا" كانت متجهة إلى إسرائيل بعدد من الصواريخ البحرية، مضيفا أن "الإصابة كانت مباشرة".

ولحقت أضرار مادية بسفينة للبضائع السائبة مملوكة لليونان بعد استهدافها في البحر الأحمر، وفق ما نقلته وكالة رويترز الثلاثاء عن شركة أمنية ومصدرين بوزارة الشحن اليونانية.

وهجوم الثلاثاء هو الأحدث للحوثيين على سفن في البحر الأحمر، بعدما كانت هددت الجماعة في نوفمبر الماضي باستهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتقوم القوات الأمريكية والبريطانية بتنفيذ ضربات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن لتقليل قدرتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

والاثنين، قالت جماعة الحوثي إنها "تعتبر كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على بلدنا أهداف معادية"، وإن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة".

اتفاق لإدخال الأدوية

نجحت وساطة قطرية بالتعاون مع فرنسا في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس لإدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاجها المحتجزون لدى حركة حماس، وفق تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية لوكالة الأنباء القطرية الرسمية الثلاثاء.

وقال المتحدث ماجد بن محمد الأنصاري إن الأدوية والمساعدات سترسل غدا إلى مدينة العريش في مصر، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وتتوسط قطر منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، لإطلاق سراح رهائن لدى حماس ولإدخال المساعدات.

واقتادت حركة حماس أثناء هجومها على إسرائيل 240 أسير إلى قطاع غزة، وتم إطلاق سراح نحو 110 بجهود وساطة.

وائل الدحدوح يعبر إلى مصر

عبر مراسل شبكة الجزيرة القطرية في قطاع غزة وائل الدحدوح إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية المصرية المقربة من السلطات المصرية الثلاثاء.

وبرز اسم الدحدوح كرمز للصمود خلال الحرب التي اندلعت على غزة مع فقدانه زوجته وابنه وابنته وحفيده في قصف، ثم فقد ابنه الأكبر وكان يعمل صحفي في قصف آخر استهدف سيارة كان يستقلها.

وقال الدحدوح، الثلاثاء، إن عبوره يهدف لبدء رحلة علاج، وإنه سيواصل عمله بعد إتمام علاج يده، وفق مقابلة معه بثت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو منها.

وكان الدحدوح أصيب أثناء تغطيته للأحداث في غزة، إلا أنه واصل عمله رغم تلك الإصابة.

إعادة الإعمار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إنه لا يوجد حرص لدى الدول العربية للمشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع سيسوى بالأرض مجددا خلال أعوام، وفق تصريحات للوزير خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" نقلتها وكالة رويترز.

ودعا بلينكن إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية الأمريكية أجرى مؤخرا زيارة إلى عدة دول في منطقة الشرق الأوسط بهدف التهدئة في ظل الحرب القائمة في قطاع غزة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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