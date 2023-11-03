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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الجمعة إن القوات الإسرائيلية شنت غارات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة شملت شمال وجنوب القطاع، وسط معارك برية عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس للأسبوع الرابع على التوالي.

وأدى القصف الإسرائيلي المكثف على أحياء النصر والشيخ رضوان شمال مدينة غزة، إلى سقوط قتلى وجرحى، بحسب وفا. ويواصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مخيمي البريج والنصيرات وعلى مدينة دير البلح وسط القطاع مما أدى إلى مقتل واصابة العديد من الفلسطينيين.

وفق وكالة (وفا)، تجدد القصف الإسرائيلي فجر الجمعة على مخيم جنين ما أدى إلى مقتل فلسطينيين واصابة 4 آخرين.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية الجمعة، عن كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتلي القسام قتلوا 4 جنود إسرائيليين خلال معارك شمال غرب بيت لاهيا، شمال القطاع.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 جنود في الجيش خلال اشتباكات مع مقاتلي حماس في غزة، وفق ما أوردته تايمز أوف إسرائيل الجمعة ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الجيش منذ بدء العملية البرية الجمعة الماضية إلى 23.

وقُتل 9,159 فلسطيني، منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر، وأصيب أكثر من 24 ألف، وفق آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.

ونقلت رويترز الخميس عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة منذ أكثر من أسبوع في غزة بحثا عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس عند شنها الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر والذي أشعل هذا الصراع. وبلغ عدد المحتجزين لدى حماس منذ بدء الصراع 242 شخص.

ويبدأ الجمعة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة في الشرق الأوسط، هي الثانية منذ بدء الصراع، حيث سيزور تل أبيب ثم الأردن.

وفي الجنوب اللبناني، يتواصل التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني - المدعوم من إيران المعادية لإسرائيل- وسط ترقب لكلمة الأمين العام حسن نصر الله، الجمعة، هي الأولى علنا منذ انطلاق النزاع ومنذ سنوات.

تحذيرات إماراتية

حذرت الإمارات من وجود خطر في حال اتساع الصراع في المنطقة، وأضافت أنها تعمل "بلا هوادة" للتوصل إلى هدنة إنسانية، بحسب تصريحات لوزيرة الدولة للشؤون الخارجية نورة الكعبي خلال مؤتمر صحفي في أبو ظبي، نقلتها رويترز.

والإمارات كانت من ضمن مجموعة من الدول العربية التي وقعت اتفاق للتطبيع مع إسرائيل عام 2020 عرف باتفاق أبراهام.

"خطر الامتداد إقليميا والمزيد من التصعيد حقيقي، فضلا عن خطر استغلال الجماعات المتطرفة للوضع لتعزيز أيديولوجيات من شأنها أن تبقينا عالقين في دوامات من العنف،" بحسب رويترز نقلا عن الكعبي.

وأضافت، بحسب رويترز أيضا: "يجب بذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين ووضع نهاية فورية لهذا الصراع".

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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