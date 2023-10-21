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عبرت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية معبر رفح البري من مصر باتجاه قطاع غزة، وفق صور بثتها قناة القاهرة الإخبارية المصرية الرسمية على الهواء، صباح السبت، في اليوم الـ 15 للصراع الإسرائيلي مع حماس .

ومع عرقلة إسرائيل لدخول المساعدات لأيام، قالت مصر أن معبر رفح مفتوح للعمل، ولكنه كان لا يعمل بشكل طبيعي بسبب تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي والتي أصلحتها مصر خلال اليومين الماضيين.

ويعاني سكان قطاع غزة - الذي يعيش فيه 2.3 مليون شخص على مساحة 365 كيلو متر مربع - من انقطاع إمدادات الوقود والمياه والأغذية والأدوية، ويحيط القطاع البحر من الغرب ومصر من الجهة الجنوبية الغربية وإسرائيل من الشرق والشمال، ما يجعل معبر رفح الحدودي -بين القطاع ومصر- منفذ مهم ورئيسي لمواطني القطاع.

وقال مصدران لزاوية عربي، إنه سيتم السماح بدخول المساعدات بداية من الساعة الـ 10 صباح السبت بالتوقيت المحلي، على أن تستمر لـ 6 ساعات.

وطبقا لمصادر وشهود عيان، فإن 20 شاحنة تعبر الآن إلى غزة محملة بمواد طبية. وهذه الدفعة الأولى من الشاحنات.

وأكدت المصادر أن المساعدات سوف تخضع لعملية مراقبة وتفتيش في الجانب الفلسطيني وتحديدا في مناطق إيواء بمعرفة لجنة من الأمم المتحدة.

ووفقا للقطات التي بثتها القاهرة الإخبارية، ودع المتطوعون لتنظيم تلك الشاحنات، القافلة الأولى تلك بالغناء والتهليل والدعوات.

ولا تزال شاحنات المساعدات الإنسانية - التي استقبلتها مصر من عدة دول ومنظمات دولية إضافة لجهود محلية - تتكدس على الجانب المصري في انتظار تتابع نقلها للقطاع.

وسبق أن اتفق الرئيسان المصري والأمريكي، خلال اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، على أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية في الدولتين مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

وتطالب إسرائيل سكان مدينة غزة - البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة وهي جزء من قطاع غزة - بمغادرتها والتوجه جنوبا. ويترقب أن تنفذ إسرائيل اجتياح بري للقطاع.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير:شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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