قالت 3 مصادر أمنية مصرية، لزاوية عربي، إن الوسطاء بين حماس وإسرائيل يترقبون تنفيذ اتفاق تبادل رهائن والإفراج عن مزيد من المحتجزين لدى الجانبين الثلاثاء، في إطار اتفاق تمديد الهدنة.

وتوصل الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية لاتفاق تمديد إضافي لمدة يومين لهدنة جرت لأربعة أيام وانتهت الاثنين.



وبحسب المصادر الأمنية، أرسلت كل من حماس وإسرائيل قائمة الأسماء المنتظر الإفراج عنهم من الطرفين، ويبلغ عددهم 10 رهائن لدى حماس مقابل 30 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

وأشارت المصادر إلى أن مناقشات بين الوسطاء تجري حاليا في الدوحة لمحاولة تمديد وقف إطلاق النار لمدة أطول، ومستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

واتفاق الهدنة القائم بين إسرائيل وحماس هو الأول بين الجانبين منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، إثر هجوم مفاجئ لحركة حماس على إسرائيل حمل اسم "طوفان الأقصى" أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي، لترد الأخيرة بعملية عسكرية شاملة على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس.

وتُقدر إسرائيل بأن حركة حماس اقتادت 240 أسير إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر. ويقدر عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بـ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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