رحلة تعلم جديدة... اللاجئون الفلسطينيون نحو مستقبل مشرق من خلال التعلّم الرقمي

عمان - أطلق الدكتور طلال أبوغزاله مبادرة رائدة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد التعليمي للاجئين الفلسطينيين، عبر تخصيص مليون منحة دراسية في جامعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية في مرحلة الماجستير في مجموعة من المسارات التعليمية المتطورة، وتشمل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والتسويق الرقمي، والملكية الفكرية، وإدارة سلسلة التوريد وإدارة الأعمال والإدارة العامة.

تمّ ذلك في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي في عمان أمس بحضور أولاف بيكر مدير شؤون الأونروا في الأردن وعدد من الشخصيات الأكاديمية وممثلين عن "الاونروا" حيث تتيح المبادرة للاجئين الفلسطينيين الفرصة لاكتساب المعرفة والمهارات والخبرة في بعض المجالات الأكثر حيوية وطلبًا في القرن الحادي والعشرين، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقا لأولئك الذين يتوقون منذ فترة طويلة إلى فرصة تحقيق طموحاتهم.

بهذه المناسبة، أكد الدكتور طلال أبوغزاله أن المنح الدراسية لا تمثل سوى جانب واحد من الدعم متعدد الأوجه الذي تقدمه مجموعته، مدفوعا بإحساس عميق بالمسؤولية المجتمعية تجاه الشباب العربي ككل والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص.

وأضاف قائلا إن منح الماجستير تركز بشكل خاص على تعزيز الفرص التعليمية للفلسطينيين، في ظل الدور المحوري للتعليم لتنشئة جيل فلسطيني متعلم ومبتكر يعتز بأرضه وتاريخه، ومستعد لصياغة مستقبل واعد، مشددا على أهمية المنح الجامعية الرقمية، والتي تسهل بشكل كبير رحلة التعلم للطلبة الفلسطينيين من خلال إزالة عوائق التنقل وخفض التكلفة الإجمالية للتعليم، مما يجعل التعليم الجيد أكثر سهولة لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية.

كما تم خلال الفعالية عرض وإهداء كتاب سعادة الدكتور طلال أبوغزاله "البرمجة التفاعلية المسماة الذكاء الاصطناعي"، والذي يتضمن آراء وافكار وتحليلات الدكتور أبوغزاله "كعامل معرفة".

وأشاد طلبة مستفيدون من المنح، بالدور الذي لا يقدر بثمن الذي تلعبه هذه المنح الدراسية في تمهيد الطريق لهم لاستكشاف ريادة الأعمال، وتسخير مواهبهم ومهاراتهم، وتعزيز روح ريادة الأعمال بينهم، من خلال توفير المساعدة المالية والفرص التعليمية، إذ لا تعمل هذه المنح الدراسية على تمكين الطلاب فحسب، بل تحفزهم أيضًا على استثمار طاقاتهم ومواهبهم في مساعي إنتاجية.

وتعد هذه المبادرة بمنزلة شهادة أخرى على التفاني الذي لا يتزعزع للدكتور أبوغزاله لقضيته الأولى قضية فلسطين إذ ظل التزامه بهذه المهمة ثابتاً بلا كلل، فأطلق عام 2011 منصته الرقمية الخاصة كلنا لفلسطين "All4Palestine"، والتي تم إنشاؤها لتوثيق وعرض إنجازات المبدعين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.

بدوره قال السيد أولاف بيكر مدير شؤون الأونروا في الأردن خلال لقائه مع أبوغزاله إن الأونروا تسعى إلى تحديث خدماتها للاجئي فلسطين، مشيرا إلى أنه تم هذا العام إطلاق منصة الأونروا الإلكترونية لتمكين لاجئي فلسطين من تحديث بياناتهم والتسجيل إلكترونياً، مما يسهل حصولهم على الخدمات المتوفرة في الوكالة بما في ذلك التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والتمويل الصغير، بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على حقوقهم وحقوق أبنائهم كلاجئين من فلسطين ووفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وتطور ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي مع مرور الوقت من منصة لتسهيل الحوار والتشخيص والبحث والتقييم المستمر لمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى مساحة آمنة وديناميكية للشباب. وتم تخصيص هذه المرحلة الجديدة ليكون الملتقى أداة لتعزيز الحوار والمناقشة والوعي والتعليم بين العقول الشابة، وتمكينهم من المشاركة بنشاط في الحياة المدنية وتنمية المجتمع.

ومع توسيع الملتقى لآفاقه، فهو الآن بمثابة حاضنة للمبادرات الشبابية ويوفر فرص تواصل لا تقدر بثمن للشباب الموهوب والطموح، ويساعدهم في تحقيق مشاريعهم وشركاتهم الناشئة وتجهيزهم لتحقيق النجاح في مجال الأعمال.

الجدير بالذكر أن جامعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية تأسست عام 2012، وتقدم العديد من برامج الدراسات العليا من خلال مساقاتها عبر الإنترنت بنظام التعليم المفتوح (MOOC) مجانًا، والذي

سمح بتسجيل آلاف الطلبة، حيث يحصل الطالب على شهادة الماجستير ضمن أسس ومعايير اعتماد شهادات الماجستير الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحصل على شهادة ماجستير معتمدة من الجامعة.

ويمكن الاطلاع على البرنامج والتقدم بطلب الالتحاق من خلال الرابط التالي: https://www.tag-du.com/، أو التواصل عبر الإيميل التالي: tag.foundation@tag.global

أو الاتصال على الأرقام التالية: 0096265100260/ فرعي 4005/ أو 00962797227291

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