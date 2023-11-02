عاد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للتدفق لمصر مرة أخرى، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر على دراية بالأمر، وذلك بعد أن أعلنت مصر أن الواردات من الغاز وصلت لصفر على خلفية الصراع الدائر في غزة للأسبوع الرابع.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، أغلقت إسرائيل حقل غاز تمار البحري بسبب القتال في غزة، مما أدى لخفض الشحنات القادمة إلى مصر، التي تعتمد على هذه الواردات لتوفير جزء من الاستهلاك المحلي ثم تصدير الفائض لأوروبا بعد تسييله.

وكان مجلس الوزراء المصري، قال إن كميات الغاز الموردة من خارج مصر انخفض من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر، ما زاد من التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما جعل الحكومة تلجأ لقطع الكهرباء لتخفيف الأحمال.

وتترقب مصر دخول فصل الشتاء وتراجع درجات الحرارة لتتمكن من توفير فوائض من الغاز الطبيعي المسال للتصدير الذي عادة ما يتراجع خلال الصيف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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