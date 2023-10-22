أزمات متعددة تواجهها السينما المصرية منذ اندلاع الأحداث في غزة والتي دخلت أسبوعها الثالث، أولها تعليق وتأجيل مهرجانات سينمائية كبرى مثل القاهرة والجونة، كما أثرت الأحداث على معنويات المشاهدين ما خفض من إيرادات دور السينما.

وتشير بيانات إيرادات دور السينما في مصر، إلى تراجع كبير منذ اندلاع الحرب، حيث سجلت يوم 19 أكتوبر 2023 نحو 1.1 مليون جنيه، بينما كانت نحو 2.5 مليون قبل شهر من اندلاع الصراع وتحديدا في 7 سبتمبر.

وشكلت أرقام الإيراد اليومي للأفلام المعروضة جماهيريا أزمة نتيجة عزوف الجمهور وانشغاله بمتابعة الأحداث عبر القنوات الإخبارية.

أحد الأفلام التي تضررت هي فيلم فوي فوي، والذي حقق يوم السبت إيرادات بنحو 250.7 ألف جنيه أي ما يزيد قليلا عن 8 آلاف دولار. وهو أعلى إيراد في هذا اليوم في دور العرض.

الأضرار التي لحقت بأصحاب المشروعات الفنية بسبب إلغاء المهرجانات وتوقف منصاتها لدعم مشاريع الأفلام، يمكن ملاحظتها في إلغاء ملتقى القاهرة لصناعة السينما والذي كانت تصل قيمة جوائزه الممنوحة لمشاريع الأفلام ما يزيد عن 300 ألف دولار.

كذلك مهرجان الجونة - المؤجل حاليا وقد يواجه الإلغاء - تتجاوز قيمة جوائز منصته منطلق الجونة إلى ما يقارب الـ 380 ألف دولار وكان من المقرر مشاركة 20 عمل بواقع 13 مشروع في مرحلة التطوير، وفي حال إلغائه يعني أن تلك المشروعات لن تحصل على تمويل كانت تنتظره.

ولا تزال سلسلة إلغاء المظاهر الاحتفالية مستمرة، حيث قررت ماد سوليوشنز الشركة المنظمة والموزعة للفيلم السوداني "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني وصناع الفيلم إقامة العرض الخاص للفيلم يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري، بدون احتفالات أو "ريد كاربت" في حضور صناعها تضامن مع غزة.

وداعا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز.

(إعداد: أحمد النجار، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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