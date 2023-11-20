بدأ عدد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يوم الاثنين أولى زياراتهم للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بدءا من بكين، ضمن تحرك لوقف إطلاق النار في غزة، فيما يتواصل لليوم الـ 45 على التوالي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسط استهداف وحصار للمستشفى الإندونيسي، الذي يعتبر المستشفى الوحيد الذي يعمل جزئيا في شمال القطاع.

ويرأس وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الجولة التي يشارك فيها وزراء خارجية قطر والأردن ومصر وفلسطين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية عبر إكس (تويتر سابقا).

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد أعلن السبت، أن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة ستبدأ أعمالها يوم الاثنين من الصين، كأول محطة لها.

وانعقدت القمة في وقت سابق من نوفمبر الجاري في الرياض، وقررت بدء تحرك دولي لوقف الحرب في غزة.

وبحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية يوم الاثنين "يأتي هذا التحرك باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة والضغط من أجل عملية سياسية جادة وحقيقة لتحقيق سلام دائم وشامل... واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة".

وقال وزير الخارجية السعودي يوم الاثنين، بحسب ما نقله خبر باللغة الإنجليزية لوكالة رويترز "نحن هنا لإرسال إشارة واضحة ألا وهي يجب وقف القتال والقتل فورا وعلينا أن نسلم الإمدادات الإنسانية إلى غزة فورا".

فيما أكد وزير خارجية الصين وانغ يي، بحسب رويترز إن بكين "دعمت دوما القضية العادلة للشعب الفلسطيني لإعادة حقوقهم ومصالحهم الوطنية الشرعية".

وسبق للصين أن عبرت عن موقفها الداعي إلى تنفيذ "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

حصار وقصف المستشفى الإندونيسي

ويقترب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي من شهره الثاني، فيما تواصل القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة موقعة آلاف القتلى والجرحى.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الاثنين أن المدفعية الإسرائيلية قصفت المستشفى الإندونيسي ومحيطه شمال قطاع غزة، فجر يوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين فيما أصيب عشرات آخرين، فضلا عن "إطلاق الرصاص الحي صوب كل من يتحرك خارج باب المستشفى".

وأضافت وفا نقلا عن مصادر طبية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت الطابق الثاني من المستشفى "ما أدى لتدمير المكان بشكل كبير، إضافة إلى إصابة طبيبين خلال عملهما".

وأدى القصف إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته الكهربائية عن العمل، بحسب وفا عن شهود عيان.

ولا يزال آلاف النازحين متواجدين داخل المستشفى، فضلا عن 150 جريح وطواقم طبية وعاملين في المستشفى، بحسب وفا عن المصادر الطبية.

ووفق وفا، تحاصر القوات الإسرائيلية المستشفى، "عبر عشرات الآليات العسكرية الثقيلة والمدفعيات، في محيط أقل من كيلو متر واحد فقط"، بالإضافة إلى "انتشار القناصة على أسطح المباني القريبة من المستشفى، الأمر الذي يحول دون وصول مركبات الإسعاف إلى المستشفى لنقل الجرحى باعتباره المستشفى الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي في شمال القطاع".

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية إلى 12.2 ألف قتيل، وتخطى عدد المصابين 29.5 ألف، بحسب ما نقلته وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية الأحد.

تأتي محاصرة المستشفى الإندونيسي بعد إخلاء مجمع مستشفى الشفاء في غزة من النازحين والطواقم الطبية فيما بقي فيه المرضى العاجزين عن الحركة وعدد من الطاقم الطبي.

وفرضت القوات الإسرائيلية حصار شديد على مجمع الشفاء على مدى أيام، وخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود، وعدم السماح لسيارات الإسعاف بالخروج منه أو الدخول إليه.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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