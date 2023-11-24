بدأ تنفيذ أول هدنة إنسانية مؤقتة، صباح الجمعة، بعد حوالي 7 أسابيع من القتال المتواصل بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) والجيش الإسرائيلي.

وتوصل الطرفان لاتفاق هدنة ستمتد لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتضمن تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال المحتجزين في قطاع غزة في المرحلة الأولى. وفي المقابل سيتم إطلاق سراح 150 فلسطيني من المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الجمعة إن الطيران الإسرائيلي شن خلال الساعات الأخيرة قبل بدء الهدنة، غارات مكثفة على شمال ووسط وجنوب غزة، تضمنت مدارس بها نازحين ومستشفيات ومنازل، ما أدى الى وقوع عشرات القتلى والجرحى.

ووفق وفا، اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، المستشفى الإندونيسي المحاصر شمال قطاع غزة، وقتل امرأة جريحة وأصاب وأعتقل آخرين.

ومن المنتظر أن تفرج حماس خلال اليوم الأول عن 13 محتجز من النساء والأطفال، ليصل العدد طوال فترة التهدئة إلى 50 رهينة إسرائيلية.

وتُقدر إسرائيل بأن لدى حركة حماس نحو 240 أسير اقتادتهم إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر، فيما يتخطى عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل الآلاف.

ومن المتوقع أن تدخل 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة يوميا، وكذلك 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي.

وهذا هو الاتفاق الأول بين الجانبين منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، إثر هجوم مفاجئ لحركة حماس على إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي، لترد الأخيرة بعملية عسكرية شاملة على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الصراع إلى أكثر من 15,000 فلسطيني، وتخطى عدد المصابين 36 ألف جريح، ونحو 7000 مفقود، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الجمعة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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