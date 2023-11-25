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طالب الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة، بتجنب الانتقال إلى الشمال، والتوجه فقط نحو الجنوب، في ثاني أيام الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، الذي يترقب أن يشهد الإفراج عن دفعة جديدة من المحتجزين لدى الطرفين.

وقالت 3 مصادر أمنية مصرية أحدها شارك في عملية تسليم وتسلم الدفعة الأولى من الرهائن، إن السلطات المصرية تسلمت قائمة أسماء جديدة لـ 14 من الرهائن لدى حماس تمهيدا لإطلاق سراحهم السبت.

وأكدت المصادر أنه كما اليوم الأول، فإن خط سير الرهائن يعد سريا بناء على طلب حماس إلى أن يتم تسليمهم للصليب الأحمر الذي سيسلمهم بمعبر رفح قبل نقلهم لمعبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.

كما سيتم إطلاق سراح 42 فلسطيني من السجون الإسرائيلية، وفق المصادر.

وشهد اليوم الأول للهدنة، الجمعة، الإفراج عن 13 إسرائيلي محتجز لدى حماس، و39 فلسطيني محتجز من السجون الإسرائيلية، إضافة لدخول المساعدات الإنسانية والوقود.

وطبقا للمصادر الأمنية فإن 122 شاحنة مساعدات عبرت السبت عبر معبر رفح بينها 7 شاحنات وقود.

كما دخل 17 مصاب فلسطيني لتلقي العلاج بمستشفيات العريش، فيما سمحت سلطات الأمن بمعبر رفح بعودة 55 فلسطيني ممن كانوا عالقين في مصر قبل بدء الحرب.

ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن دفعات أخرى من المحتجزين ليصل الإجمالي إلى 50 إسرائيلي و150 فلسطيني خلال مدة الهدنة البالغة 4 أيام.

وتُقدر إسرائيل بأن لدى حركة حماس نحو 240 أسير اقتادتهم إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر. ويقدر عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بـ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال، حسب وفا.

وهذا هو الاتفاق الأول بين الجانبين منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، إثر هجوم مفاجئ لحركة حماس على إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي، لترد الأخيرة بعملية عسكرية شاملة على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الصراع إلى أكثر من 15,000 فلسطيني، وتخطى عدد المصابين 36 ألف جريح، ونحو 7000 مفقود، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الجمعة.

ورغم سريان الهدنة، نقلت وفا السبت، مقتل شخص وإصابة آخرين خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية، في بلدة قباطية جنوب جنين عقب اقتحامها، وذلك في اليوم الخمسين للصراع.

(إعداد: شيماء حفظي وأحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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