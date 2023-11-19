تواصل الأحد لليوم الـ 44 على التوالي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، موقعا قتلى وجرحى، مع استمرار حصار الجيش الإسرائيلي لمستشفيات في القطاع، ليتفاقم الوضع الصحي والإنساني.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 15 فلسطيني قُتلوا فجر الأحد إثر قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة.

وقال مراسل قناة الحدث التابعة لقناة العربية السعودية، صباح الأحد، إن مئات الجرحى سيخرجون اليوم عبر معبر رفح البري الحدودي إلى مصر ومن ثم إلى تركيا لتلقي العلاج.

وعلى صعيد المستشفيات المحاصرة من القوات الإسرائيلية في القطاع، وصفت منظمة الصحة العالمية السبت مستشفى الشفاء بأنه "منطقة موت"، بعدما زار فريق من المنظمة المستشفى لتقييم الوضع به.

وقالت المنظمة إن فريقها وصل إلى المستشفى السبت بعدما أخلى 2500 نازح -هم من تبقى من اللاجئين بالمستشفى- وعدد من المرضى وعاملون طبيون المستشفى إثر صدور أوامر من الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم بإخلاء لمن تبقى بالمشفى.

وفرضت القوات الإسرائيلية حصار شديد على مجمع الشفاء على مدى أيام، وخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود، وعدم السماح لسيارات الإسعاف بالخروج منه أو الدخول إليه.

ويقع مستشفى الشفاء في قلب مدينة غزة. وسبق أن اتهم الجيش الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) باستخدامه محور لأنشطتها، وهو ما تنفيه حماس. وكان المستشفى مأوى لآلاف المرضى والنازحين من الأطفال والنساء وكبار السن.

يأتي هذا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في قطاع غزة يوم السبت خلال القتال، ليصل إجمالي عدد القتلى من صفوفه في الهجوم البري ضد حركة حماس إلى 58، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويدور القتال في قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي إثر شن حركة حماس هجوم مفاجئ على إسرائيل لترد تل أبيب بعملية عسكرية على القطاع توسعت فيما بعد لمواجهات برية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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