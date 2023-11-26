دخلت يوم الأحد الهدنة المعلنة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة يومها الثالث، مع ترقب لتبادل متوقع لدفعة جديدة من الأسرى والسجناء بين الجانبين.

وبحسب قناة الحدث التابعة لقناة العربية السعودية، فقد تسلمت إسرائيل قائمة بأسماء الأسرى المتوقع أن تفرج عنهم حركة حماس الأحد.

يوم السبت، تأخرت عملية تبادل الأسرى لدى حماس والسجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل لساعات، مما استدعى تدخل الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة، لضمان استمرار الهدنة، وتنفيذ التبادل.

واتفاق الهدنة الساري الآن هو الأول بين الجانبين منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، إثر هجوم مفاجئ لحركة حماس على إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي، لترد الأخيرة بعملية عسكرية شاملة على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس.

وتُقدر إسرائيل بأن لدى حركة حماس نحو 240 أسير اقتادتهم إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر. ويقدر عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بـ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ورغم سريان الهدنة، ذكرت وكالة وفا أن سبعة مواطنين أصيبوا الأحد برصاص القوات الإسرائيلية في محيط مستشفيي القدس والإندونيسي في قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مراسلها، أن الإصابات حدثت أثناء تفقد فلسطينيين منازلهم في محيط المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفي محيط مستشفى القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة.

وصباح الأحد، جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس (تويتر)، مطالبته لسكان غزة بالتوجه جنوبا خلال الوقف المؤقت للأعمال العسكرية، وتجنب الانتقال إلى شمال القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، نقلت وكالة رويترز عن مسعفين ومصادر محلية قولهم إن القوات الإسرائيلية قتلت سبعة فلسطينيين في وقت متأخر من مساء يوم السبت ووقت مبكر من صباح الأحد.

وذكرت الوكالة أن خمسة من القتلى سقطوا في مدينة جنين.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الصراع إلى أكثر من 15,000 فلسطيني، وتخطى عدد المصابين 36 ألف جريح، ونحو 7000 مفقود، وفق ما نقلته وفا الجمعة.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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