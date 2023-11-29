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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ستطلق حماس سراحهم يوم الأربعاء، أي اليوم الأخير لهدنة مؤقتة انتهت يوم الاثنين واتفقت حماس وإسرائيل على تمديدها ليومين بوساطة قطرية -مصرية-أمريكية.

ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع يوم الثلاثاء في بيان مشترك إلى تمديد وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية، بحسب وكالة رويترز.

كما نقلت رويترز أيضا عن جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي قوله يوم الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية ستعمل مع قطر لتمديد فترة التوقف المؤقت للقتال.

وكانت 3 مصادر أمنية مصرية، قالت صباح يوم الثلاثاء لزاوية عربي، إن مناقشات بين الوسطاء جرت في الدوحة لمحاولة تمديد وقف إطلاق النار لمدة أطول، ومستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

ونقلت رويترز تصريحات لمصدر لم تسمه كشف فيها عن لقاء بين قادة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) والموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة يوم الثلاثاء للبناء على التقدم الذي أحرزه تمديد اتفاق الهدنة المؤقتة. وحضر جلسة المباحثات مسؤولون مصريون، بحسب رويترز.

وأكد مسؤول أمريكي لرويترز أن مدير الـ سي آي إيه ويليام بيرنز كان في الدوحة "لإجراء اجتماعات حول الصراع بين إسرائيل وحماس بما في ذلك خوض نقاشات حول الأسرى".

وكان من ضمن النقاشات التي دارت بين المسؤولين يوم الثلاثاء، بحث احتمال أن تطلق حماس سراح أسرى رجال أو عسكريين، بحسب رويترز.

ويوم الأربعاء، ستتواصل عملية تبادل الأسرى لدى حركة حماس مقابل محتجزين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن اتفاق الهدنة الذي تدخل بموجبه أيضا مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وخلفت الحرب التي استمرت بشكل متواصل لسبعة أسابيع أضرار في 300 ألف وحدة سكنية جراء القصف الإسرائيلي، من الجو والبر والبحر، بينها 50 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كلي.

واتفاق الهدنة، الذي امتد لأربعة أيام قبل أن يتم تمديده، بين إسرائيل وحماس هو الأول بين الجانبين منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، إثر هجوم مفاجئ لحركة حماس على إسرائيل حمل اسم "طوفان الأقصى" أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي، لترد الأخيرة بعملية عسكرية شاملة على قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس.

وتُقدر إسرائيل بأن حركة حماس اقتادت 240 أسير إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر. ويقدر عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بـ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

دفعة وصلت

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن 10 إسرائيليين محتجزين لدى حماس و2 تايلانديين وصلوا إلى إسرائيل مساء الثلاثاء.

فيما أفاد الوسيط القطري عبر ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يوم الثلاثاء أن المفرج عنهم من غزة هن 10 نساء إسرائيليات بينهن قاصر وأخرى فلبينية وسيدتين من الأرجنتين، إضافة لمواطنين من تايلاند. وفي المقابل أفرجت إسرائيل من سجونها عن 30 فلسطيني بينهم 15 قاصر و15 سيدة.

وآلية تبادل الأسرى خلال فترة تمديد الهدنة تقضي بتسليم 10 إسرائيليين مقابل 30 فلسطيني يوميا.

واقتنصت طواقم الإنقاذ والإسعاف في غزة فرصة الهدنة لانتشال العالقين تحت الأنقاض كما سلمت الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومن بينها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مساعدات لعدد من ملاجئها في شمال قطاع غزة الذي تركزت فيه الاشتباكات بين حماس وإسرائيل.

وقال توماس وايت مدير شؤون الأونروا في غزة في بيان نشر يوم الأربعاء "إن مستوى الضرر واسع جدا. إن هذا أمر مؤلم. المباني شطرت...بينما كنا نسير عبر مدينة غزة، كان الأمر أشبه بمدينة أشباح، جميع الشوارع كانت مهجورة. كان تأثير الغارات الجوية والقصف الشديدين واضحا جدا. إن الطرق مليئة بالحفر، الأمر الذي يجعل عملية توصيل المساعدات معقدة".

ووصل عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الصراع إلى أكثر من 15 ألف قتيل بينهم ما يزيد عن 6 آلاف طفل، و4 آلاف امرأة، إضافة لنحو 6500 مفقود وآلاف الجرحى.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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