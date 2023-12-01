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انتهت الهدنة المؤقتة في غزة عند الساعة السابعة صباحا يوم الجمعة، من دون الاعلان عن تمديدها، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تجدد القتال لمواجهة حركة حماس.

واستمرت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لسبعة أيام واتفق الطرفان بوساطة قطرية مصرية وأمريكية على تمديدها مرتين وهو ما سمح بتبادل رهائن لدى حماس مقابل معتقلين لدى السجون الإسرائيلية ودخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

ونقلت وسائل إعلام ومن بينها رويترز بيان عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم الجمعة جاء فيه إن حماس انتهكت شروط اتفاق الهدنة ولم تفرج عن جميع النساء المحتجزات لديها وأطلقت الصواريخ على إسرائيل.

وأضاف البيان، بحسب رويترز، "مع استئناف القتال، نحن نشدد على أن الحكومة الإسرائيلية تلتزم بتحقيق أهداف الحرب- تحرير رهائننا والقضاء على حماس والتأكد من أن غزة لن تشكل تهديد إلى سكان إسرائيل".

وأوردت قناة الجزيرة القطرية عن مراسلها في شريط إخباري عاجل إن طائرات إسرائيلية تحلق في سماء غزة وآليات الجيش تطلق النيران شمال غرب غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي أدرعي على حسابه عبر إكس يوم الجمعة إن حماس خرقت اتفاق الهدنة وأطلقت القذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على إكس استئناف القتال ضد حماس في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية "تغير في هذه الأثناء على أهداف لحماس في قطاع غزة".

وقال أدرعي قبل ساعتين من انتهاء الهدنة، إنه تم "إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو غلاف غزة" وتم اعتراضها.

وعلق وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة على عودة الحرب، وظهرت أعمدة دخان خلفه وقال عبر حسابه في إنستغرام "هذا هو الصاروخ الأول والغارة الأولى التي أعلنت عن انهيار التهدئة وكان ذلك في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

عودة القصف

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية صباح يوم الجمعة أن القصف الإسرائيلي تجدد برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل طفلتين رضيعتين على منطقة عصقولة وحي الشجاعية في مدينة غزة.

ووصل 20 جريح إلى المستشفى المعمداني بعد قصف متواصل على عدة أحياء من مدينة غزة، بحسب وفا.

وقُتل أربعة مواطنين وأصيب آخرون، في غارة استهدفت منزل في السوق الغربي وسط مدينة رفح التي تقع جنوب قطاع غزة، بحسب وفا.

واستهدفت الطائرات بلدة عبسان شرقي خان يونس في جنوب قطاع غزة، وفقا لوفا التي أضافت أن الجيش الإسرائيلي قصف منزل في منطقة عصقولة بحي الزيتون في مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة إمرأتين وطفلين.

وأسفرت الحرب التي دخلت يومها الـ 56 وتوقفت لأسبوع للهدنة عن مقتل أكثر من 15 ألف فلسطينين، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية، بحسب ما ذكرته وفا يوم الجمعة.

كما أفادت العربية في شريط عاجل أن "قصف إسرائيلي عنيف يستهدف محيط مستشفى ناصر في خان يونس".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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