قامت القوات البحرية للجيش الإيراني باحتجاز ناقلة نفط "سويس راجان" في مياه بحر عُمان، بحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الخميس.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن بيان للبحرية الإيرانية قالت فيه " ناقلة النفط هذه، التي غيرت اسمها الى Nicholas ST، كانت تحمل النفط في بحر عمان، حينما تم توقيفها صباح اليوم الخميس بأمر من المحكمة تعويضا عن سرقة شحنة النفط الايرانية من قبل اميركا".

ووفق البيان، قامت ناقلة النفط "سويس راجان"، منذ أشهر، بمصادرة شحنة نفط إيرانية "بتوجيه من الولايات المتحدة ونقلتها إلى أحد الموانئ الأمريكية".

وحسب الوكالة الإيرانية، تم نقل ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الإيرانية لتسليمها إلى السلطات القضائية.

ونقلت رويترز، الخميس، عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قوله إن الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع الشركاء بالمنطقة بشأن الخطوات المناسبة لمحاسبة إيران، داعيا إلى الإفراج الفوري عن ناقلة النفط وطاقمها.

وتشهد المنطقة، منذ سنوات، سلسلة من عمليات الاستيلاء والهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، فيما تصاعدت الأسابيع الماضية هجمات جماعة الحوثي اليمنية - المدعومة من إيران - ضد سفن شحن في البحر الأحمر، بسبب الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة المستمرة لليوم الـ 97، ما دفع الولايات المتحدة لتشكيل تحالف لمواجهة الهجمات.

ويمر ما يقرب من خُمس نفط العالم عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان، وفق رويترز.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا