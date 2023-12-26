قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثلاثاء على منصة إكس (تويتر سابقا) إن القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربات "ضرورية " على 3 مواقع في العراق.

ووفق أوستن، تأتي هذه الضربات ردا على "سلسلة هجمات ضد الموظفين الأمريكيين في العراق وسوريا من قبل ميليشيات تدعمها إيران"، كان آخرها هجوم شنته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية يوم الاثنين.

وتتصاعد الهجمات ضد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت يومها الـ 81 والمدعومة من أمريكا، فيما تنفذ جماعات مدعومة من إيران أنشطة ضد إسرائيل.

والاثنين، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) بيان للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول قال فيه إن "جماعات خارجة عن القانون" قامت بإرسال طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني ما أدى إلى وقوع إصابات وتعطيل عمل المطار.

ونقلت رويترز الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين أن قاعدة أمريكية في أربيل بالعراق تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة.

وكان مجمع السفارة الأمريكية ببغداد قد تعرض، في وقت سابق من الشهر الحالي، لهجوم بعدة قذائف لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وحذر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من الرد المباشر على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، بدون موافقة الحكومة، مؤكدا التزام بلاده بحماية البعثات الدبلوماسية وملاحقة المتورطين، وفق بيان حكومي صدر في 9 ديسمبر.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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