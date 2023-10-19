* تم إضافة تفاصيل

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن استعداد بلاده لتعزيز التنسيق مع مصر والدول العربية للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في أقرب فرصة ممكنة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) يوم الخميس.

جاءت تصريحات الرئيس الصيني خلال محادثات أجراها يوم الخميس مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المتواجد حاليا في الصين.

كما أعرب الرئيس الصيني عن تقدير بلاده لدور مصر المهم في تجنب تصعيد الوضع وشدد على أن الأولوية القصوى هي وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، بحسب الوكالة.

وقال الرئيس الصيني إن المخرج الأساسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتكرر يكمن في تنفيذ "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطين المستقلة، من أجل تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

وأضاف أن الصين تدعم جهود مصر لفتح ممرات إنسانية.

تأتي تصريحات الرئيس الصيني بعد ساعات قليلة على اتفاق مصري أمريكي لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

ويقترب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من أسبوعه الثاني مع تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما تتكدس المساعدات الإنسانية على الجانب المصري في انتظار فتح معبر رفح.

وأفادت وكالة الأسوشيتد برس أن المساعدات قد تبدأ بالوصول بحلول يوم الجمعة بعد إصلاح الشوارع القريبة من المعبر الذي سيستغرق عدة ساعات، بحسب ما نقلته الوكالة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الخميس إلى تل أبيب.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا