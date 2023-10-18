نصحت الولايات المتحدة والسعودية، يوم الأربعاء، رعاياهما الموجودين في لبنان بمغادرة البلد، في ظل احتجاجات محلية وتوترات على حدوده مع إسرائيل.

وتصاعدت حدة التوترات في جنوب لبنان على حدود إسرائيل على مدار الأيام الماضية، مع تبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران -عدو إسرائيل- القصف.

وجاء تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في أعقاب عملية مسلحة مفاجئة يوم السبت 7 أكتوبر الجاري تحمل اسم "طوفان الأقصى" شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ضد إسرائيل، وردت تل أبيب بعملية مضادة تحت اسم "السيوف الحديدية".

فيما شهد محيط السفارة الأمريكية في لبنان توترات بين متظاهرين تجمعوا أمام السفارة دعما للفلسطينيين، واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريقهم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.



وحثت السفارة الأمريكية لدى لبنان، يوم الأربعاء، المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان، وفق بيان من السفارة على حسابها على فيسبوك.

وأوصت السفارة الرعايا الأمريكيين الموجودين في البلد باتخاذ الترتيبات المناسبة لمغادرة لبنان، فيما نصحت من يختارون البقاء بإعداد خطط احتياطية لحالات الطوارئ.

وجاءت التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في محيط السفارة الأمريكية بلبنان فيما تدعم الولايات المتحدة صراحة إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها في التصعيد الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ونصحت السفارة السعودية لدى لبنان، في بيان يوم الأربعاء، الرعايا السعوديين الموجودين حاليا في لبنان بمغادرة البلاد بشكل فوري، على خلفية التوترات في جنوب البلد.

وقالت السفارة السعودية، في بيانها المنشور على حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، إنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان.

وأضافت أنها "تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حاليا".





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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