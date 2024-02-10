حذرت السعودية، السبت، من تداعيات اقتحام واستهداف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن أعلنت إسرائيل عن خطط لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة للقضاء على حماس.

واضطر أكثر من 75% من سكان قطاع غزة للنزوح من منازلهم بسبب الحرب بحثا عن ملاذ آمن لمدن في مناطق مختلفة من القطاع خاصة مدينة رفح وتشير تقديرات أممية إلى أن ما يقرب من 1.4 مليون نازح داخلي منذ بدء الحرب.

وأكدت السعودية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا "لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".

ومدينة رفح جنوب القطاع، "هي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح، وتؤكد رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريا،" وفق البيان السعودي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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