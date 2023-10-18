*تم التحديث بعدد الضحايا الفلسطينيين

تتصاعد التوترات في غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع، فيما دعم الرئيس الأمريكي موقف تل أبيب التي أنكرت استهداف مستشفى في غزة تسبب في سقوط مئات الضحايا.

وتفرض إسرائيل حصار على قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون شخص على مساحة 365 كيلو متر مربع، يحيطه البحر من الغرب ومصر من الجهة الجنوبية الغربية وإسرائيل من الشرق والشمال، ما يجعل معبر رفح مع مصر منفذ مهم ورئيسي لمواطني القطاع.

وتطالب إسرائيل منذ أيام، سكان مدينة غزة - البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة وهي جزء من قطاع غزة - مغادرتها والتوجه جنوبا، في إشارة إلى احتمال وقوع اجتياح بري.

وأدى الصراع المستمر لليوم الـ 12 على التوالي، لمقتل 3478 شخص في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وقد رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تصريحات له الأربعاء، تهجير سكان غزة وقال إن هذا يعمق الأزمة وقد يهدد السلام.

موقف مصر

قال مصدر سيادي لفضائية "القاهرة الإخبارية" الحكومية، إن القاهرة لن تسمح بإجلاء الأجانب في قطاع غزة وإن "التصعيد سيقابل بتصعيد"، وقالت إن ذلك يأتي ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، قال فيها إنه لن يسمح بفتح معبر رفح ودخول المساعدات للفلسطينيين.

وكانت مصر رفضت عبور الأجانب مزدوجي الجنسية من معبر رفح من دون تمرير مساعدات إلى غزة، فيما لا تزال إسرائيل تعرقل دخول المساعدات - التي تتلقاها مصر من دول مانحة ومنظمات دولية إضافة لمساهمات محلية - إلى قطاع غزة عبر رفح الذي أعلنت مصر أنه مفتوح للعمل ولكنه لا يعمل بشكل طبيعي بسبب تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي.

وقرر مجلس النواب المصري، عقد جلسة طارئة يوم الخميس، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ولا تزال عمليات القصف الإسرائيلي مستمرة على قطاع غزة. فيما تتصاعد تداعيات استهداف مستشفى في غزة تسبب في سقوط مئات الضحايا.

وأعلنت مصر حالة الحداد 3 أيام على أرواح "الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق،" حسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، الأربعاء.

بايدن يدعم إسرائيل

وخلال زيارته لإسرائيل، أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن رواية تل أبيب التي تنكر استهداف مستشفى في غزة، بينما تتصاعد حدة التوترات والإدانات الدولية لاستهداف المدنيين والمستشفيات.

وأسفر استهداف المستشفى عن إصابة ومقتل نحو 500 شخص، وتنفي إسرائيل مسؤوليتها عن الحادث وقالت إن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية هي المسؤولة عن عملية إطلاق صواريخ فاشلة أصابت المستشفى.

واستهداف المستشفى صُنف بأنه أكبر هجوم منذ بدء الجولة الحالية من الصراع، التي انطلقت يوم السبت 7 أكتوبر الجاري بعملية مسلحة مفاجئة تحمل اسم "طوفان الأقصى" من قبل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ضد إسرائيل، وردت تل أبيب بعملية مضادة تحت اسم "السيوف الحديدية".

ووفق ما نقلته وسائل إعلام دولية، قال بايدن متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لقد شعرت بحزن عميق وغضب شديد بسبب انفجار المستشفى في غزة أمس، وبناء على ما رأيته، يبدو كما لو أن ذلك قد تم من قبل الفريق الآخر، وليس أنتم".

وأكد بايدن على تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل وأنها ستواصل دعمها في الدفاع عن شعبها.

وتسببت تداعيات استهداف المستشفى في إلغاء قمة رباعية كانت مقررة الأربعاء، بين بايدن ونظيريه المصري والفلسطيني وملك الأردن في العاصمة الأردنية عمّان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الناطقة بالعربية (إرنا) أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان - الذي یزور جدة للمشاركة في اجتماع وزاري عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التصعيد في غزة- اجتمع مع وزير الخارجية الكويتي وبحثا التطورات الجارية في قطاع غزة.



(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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