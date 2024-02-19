أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران، يوم الاثنين، استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي.

وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين اليمنية يحيى سريع، في بيان عبر إكس، إن الجماعة استهدفت سفينة الشحن روبيمار "RUBYMAR" في خليج عدن.

ووفق السريع، تمت إصابة السفينة "إصابة بالغة" ما أدى إلى توقفها بشكل كامل نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة وهي "معرضة الآن للغرق في خليج عدن".

وقال إن الجماعة اسقطت أيضا طائرة مسيرة أمريكية (MQ9) في الحديدة (تقع على ساحل البحر الأحمر) "بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية" ضد مواقع في اليمن.

وتنفذ قوات أمريكية وبريطانية ضربات جوية على أهداف لجماعة الحوثي اليمنية لتقليل قدرتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر مع استهداف الجماعة لسفن إسرائيلية أو التي تتعامل مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي دعما للفلسطينيين، وهو ما تسبب في اضطراب حركة الشحن والتجارة الدولية وارتفاع أسعار الشحن عالميا.

وتشن إسرائيل منذ أربعة أشهر حرب على غزة للقضاء على حماس، بعد هجوم مباغت للحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل 1200 شخص، فيما قتل أكثر من 28.8 ألف و68.7 ألف جريح في قطاع غزة من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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