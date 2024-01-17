تتواصل فعاليات الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بحضور أكثر من 300 شخصية عامة ومشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة.

ويأتي منتدى هذه السنة، الذي انطلق الاثنين ويتواصل إلى يوم الجمعة تحت شعار "التعاون في ظل عالم مجزأ"، لمناقشة الوضع العالمي الراهن والمتغيرات الاستراتيجية والجيوسياسية التي تشهدها المرحلة الحالية في وقت تتصاعد فيه الصراعات في عدد من دول العالم على غرار الحرب على غزة.

واندلعت الحرب في غزة في أعقاب هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، لترد تل أبيب بعملية عسكرية برية وجوية على القطاع -الخاضع لسيطرة حماس- سعيا للقضاء على الحركة.

ويشارك في المنتدى، وهو منصة دولية تفاعلية دورية تجمع كبار القادة وصُناع القرار والشخصيات من حول العالم، كل من رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيراه اللبناني نجيب ميقاتي والأردني بشر الخصاونة.

أهم التصريحات في المنتدى

(حسب وكالات أنباء رسمية ودولية)

هيمنت التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على أغلب لقاءات القادة وخاصة العرب خلال المنتدى بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والمناخية.

قطر: قال رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال جلسة حوارية في المنتدى، إن هناك حاجة إلى إيجاد حل فوري وبحث سبل إنهاء الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن وأن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، وللعالم ككل.

الأردن: أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موقف الأردن الرافض لإيجاد أي ظروف من شأنها أن تفضي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية ولعنف المستوطنين في الضفة.

وقال الخصاونة إنه قبل هجمات 7 أكتوبر كانت هناك مشروعات إقليمية بملايين الدولارات قيد الإعداد مع إسرائيل، في قطاعات الطاقة والمياه، لكنها علقت الآن بسبب الحرب.

العراق: بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أهمية وقف الهجمات على العسكريين الأمريكيين بالعراق وسوريا، وفق ما أوردته رويترز عن بيان للبيت الأبيض.

السعودية: قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في حلقة نقاشية على هامش المنتدى إن السعودية تلقت دعوة للانضمام لبريكس، لكنها لم تنظم رسميا بعد.

وفي أغسطس الماضي، قررت مجموعة بريكس دعوة ست دول للانضمام للتجمع الساعي للتوسع من بينها السعودية والإمارات.

النرويج: قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، خلال مقابلة أجريت معه في دافوس، إن بلاده تعمل مع عدد من الدول الأوروبية والدول العربية "المعنية" والولايات المتحدة على وضع تصور لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة يمكنها جذب أموال لإعادة الإعمار.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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