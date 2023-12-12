تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار لدواعي إنسانية في غزة في وقت تعلو فيه دعوات سكان القطاع والمنظمات الأممية إلى ضرورة وقف الحرب التي دخلت يومها الـ 67، فيما أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي أوفير جندلمان أن الحرب للقضاء على حماس "ستستمر مهما طال الوقت".

وقال جندلمان يوم الثلاثاء إن حماس هي السبب في معاناة أهالي قطاع غزة وإن خيار مسلحي حماس في غزة هو الاستسلام أو الموت.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن المرحلة الحالية للحرب التي تدمج بين المواجهات البرية والغطاء الجوي يمكن أن تمتد أسابيع وأن المزيد من العمليات العسكرية قد تمتد لأشهر.

ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مقطع فيديو عبر حسابه على إكس لزيارة جيما كونيل التي تعمل فيه، لمستشفى مكتظ في دير البلح وسط القطاع.

وأكدت كونيل أن الأمم المتحدة ستواصل بذل أقصى جهودها لتوفير المساعدات وقالت "الإغاثة لا يمكن أن توقف هذه الحرب... على هذه الحرب أن تنتهي وأن تنتهي الآن".

وأصبح الوضع الصحي كارثي مع انتشار الجدري بين الأطفال، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة القطرية يوم الثلاثاء عن مروان الهمص مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح التي نزح إليها السكان بعد توجيهات صدرت عن الجيش الإسرائيلي بذلك.

وأضاف، بحسب الجزيرة "يصلنا يوميا نحو 1500 حالة أمراض معوية بسبب نقص الغذاء"، بالإضافة إلى انتشار الإسهال والإنفلونزا بين النازحين في رفح.

وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة على عكس القرارات المنبثقة عن مجلس الأمن والذي أفشل آخرها فيتو أمريكي بشأن غزة يوم الجمعة الماضي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين إن رسائل الجمعية العامة "هي أيضا مهمة جدا" وتعكس الرأي العام العالمي، بحسب ما أوردته الأسوشيتد برس عنه.

ويستمر برنامج الغذاء العالمي في توفير الغذاء في غزة لكن ما من غذاء كاف ولا ينعم موظفونا أو سكان غزة بالأمان، بحسب ما نشره البرنامج التابع للأمم المتحدة على حسابه في إكس يوم الثلاثاء "نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري وإلى فتح جميع المعابر لإغاثة (الأشخاص) ووضع حد للمعاناة".

التطورات الميدانية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الثلاثاء أن 20 مواطن قتلوا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف الطائرات الإسرائيلية لعدد من المنازل في رفح وقتل مواطنان، وأُصيب آخران، في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس.

كما قتل 15 مواطن بينهم أطفال ونساء، في قصف منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بحسب وفا.

وأضافت وفا أن الآليات الاسرائيلية تحاصر شمال القطاع في مخيم جباليا، لليوم الـ 8 على التوالي، وأجبرت 5 آلاف نازح من مدرستين للإيواء تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" على المغادرة.

وقصفت الطائرات البوابة الرئيسية لعيادة مخيم جباليا، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى على الأقل، بحسب وفا.

"وفي خان يونس، يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي على المناطق الشرقية والوسطى من المدينة ما تسبب بوقوع عشرات المصابين، وحالة نزوح كبيرة للمواطنين باتجاه رفح أقصى الجنوب"، بحسب وفا.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر بعد هجوم شنته حماس على إسرائيل إلى أكثر من 17,975 قتيل ونحو 51,300 جريح في قطاع غزة والتوترات في الضفة الغربية.

وألقى غالانت باللوم، بحسب أسوشيتد برس، اللوم على حماس لارتفاع حصيلة القتلى المدنيين.

وقال إن حماس وضعت أنفاقها تحت المدارس والأحياء والمستشفيات.

وتقول إسرائيل إن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية وهو ما تنفيه الحركة.

لبنان

وقال جندلمان في الإيجاز اليومي "لن نسمح لجيش إرهابي بالتواجد على حدودنا. أقول للبنانيين تعلموا من تجربة غزة. بيروت ستواجه نفس المصير مثل غزة إذا قرر حزب الله شن الحرب علينا... لن نقبل بوجود جيش إرهابي على حدودنا لا في الجنوب ولا في الشمال".

هجمات الحوثيين

وقال جندلمان عن الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن "هذه الهجمات تشكل تهديد على التجارة الدولية وعلى إسرائيل... سيتم التعامل مع هذا التهديد بالقوة".

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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