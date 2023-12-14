أدى اجتياح القوات الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، لسقوط عشرات القتلى الفلسطينيين، فيما يتصاعد العنف بين السكان والمستوطنين الإسرائيليين، تزامنا مع استمرار الحرب على الجانب الآخر في قطاع غزة لأكثر من شهرين ونصف.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة، الخميس، مقتل 12 فلسطيني في "العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها،" الذي استمر لـ 3 أيام قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية.

والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، لكن تسيطر إسرائيل بصورة كاملة تقريبا على أكثر من 60% من الضفة الغربية فيما يعرف بـ "المنطقة ج" من خلال امتلاك سلطة تنفيذ القانون والتخطيط والبناء فيها. ورغم انسحاب إسرائيل من قطاع غزة 2005 - قبل أن تسيطر عليه حركة حماس- أبقت إسرائيل على قوات عسكرية في مدن وقرى الضفة الغربية وزادت من عمليات الاستيطان فيها.

ومن بين مدن الضفة الغربية: جنين، رام الله، نابلس، بيت لحم، والخليل، والقدس الشرقية (التي يفترض أن تكون عاصمة دولة فلسطين)، وتصف الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها تقويض للسلطة الفلسطينية.

مواجهات وتعليقات

شهدت معظم أحياء مدينة جنين مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية، فيما داهمت القوات عدد من المساجد في جنين ومخيمها "وقاموا بالغناء والاستهزاء عبر مكبرات الصوت،" وفق وفا.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان، الخميس أن جنود إسرائيليين "احتفلوا داخل مسجد منذر الأسير في حي الحابريات في جنين والمحاذي للمخيم واعتلوا سطحه وقاموا بإشعال الشموع والاحتفالات".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيتخذ إجراءات ضد جنوده الذين دخلوا المسجد في جنين الخميس.

وقالت وزارة الصحة إن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفيات وعرقلت حركة سيارات الإسعاف وكانت تطلق النار عليها.

فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين منذ فجر الثلاثاء الماضي، هي امتداد للحرب الشاملة على الفلسطينيين.

ونقلت (وفا) عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر صراحة عن "رغبة إسرائيلية حثيثة لإشعال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وحمل أبو ردينة الإدارة الأمريكية تبعات "العدوان المتواصل،" وقال إن عليها "التدخل الفوري لوقف هذا الجنون الإسرائيلي".

وهذه ليست أول عملية إسرائيلية في الضفة، فقبل اندلاع الصراع الأخير مع حماس في أكتوبر، أعلن الجيش الإسرائيلي في يوليو الماضي عملية عسكرية موسعة في مخيم جنين لاستهداف ما أسماه بالـ "البنية التحتية الإرهابية" في جنين وأطلق عليها عملية "المنزل والحديقة" بدأت بهجمات طائرات مسيرة ثم أعقبها اقتحام.

لكن بعد الحرب مع حماس، توسعت الاشتباكات والمضايقات لمدن أخرى في الضفة الغربية.

والخميس نقلت وفا، أن 3 شباب أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قرية غرب رام الله.

عنف متصاعد

تتصاعد وتيرة العنف بين المستوطنين في الضفة الغربية والفلسطينيين، فيما دعت الولايات المتحدة حكومة إسرائيل للعمل على تخفيف التوترات بالضفة.

ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية 308 اعتداء من المستوطنين على الفلسطينيين ما أدى لإصابة 84 شخص منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

وقالت الصحة، وفق بيان نقلته وفا الخميس إنه "تم تهجير ما لا يقل عن 143 أسرة فلسطينية تضم 1,014 مواطن من بينهم 388 طفلا، وسط عنف المستعمرين".

كما نقلت وفا، أن مستعمرين في بيت لحم أجبروا مواطن فلسطيني على مغادرة أرضه تحت تهديد السلاح، الخميس.

وقبل نحو أسبوع نقلت وفا، عن جمعية حقوقية إسرائيلية، أن الحكومة إسرائيل وافقت بشكل نهائي على بناء 1738 وحدة في مستعمرة جنوب شرق القدس المحتلة.

ووفق تقرير أممي صدر يوليو الماضي، سعت إسرائيل "بإصرار إلى الضم في أجزاء كثيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة.. مما أدى إلى إنشاء أكثر من 270 مستعمرة يسكنها 750 ألف مستوطن إسرائيلي".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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