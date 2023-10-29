* تم نشر القصة يوم 29 أكتوبر 2023 وتم إعادة نشرها يوم 31 أكتوبر 2023 لتحديث موقعها على زاوية

شهد يوم الأحد العودة الجزئية لخدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة، مع توسع الجيش الإسرائيلي في عملياته البرية بالقطاع المحاصر مستهدفا حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وتنامي مخاوف دولية وأممية بشأن استهداف المدنيين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنساني.

يأتي هذا فيما تدخل حلقة الصراع الحالية بين حركة حماس وإسرائيل الأحد يومها الـ 23، حيث يشن الجيش الإسرائيلي عملية تحمل اسم "السيوف الحديدية"، ردا على هجوم مسلح مفاجئ شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى".

عودة الاتصالات

أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية، في بيان صباح الأحد، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت جزئيا للعمل في قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس.

كان انقطاع الاتصالات والإنترنت في القطاع بدأ مساء يوم الجمعة واستمر السبت، وأدى لتوقف الاتصالات داخل غزة ومع الخارج، وتسبب في تقويض عمليات إغاثة ضحايا القصف الإسرائيلي.

وأضافت وزارة الاتصالات أن عودة الاتصالات والإنترنت جاءت نتيجة جهود الوزارة والاتصالات مع المجموعة العربية ومصر والأردن وجامعة الدول العربية، إلى جانب اجتماعات مع الاتحاد الدولي للاتصالات الذي دعا إلى ضرورة الاستعادة الفورية لشبكات الاتصالات.

يأتي هذا فيما كان إيلون ماسك الملياردير الأمريكي ومالك منصة إكس (تويتر سابقا) قال يوم السبت ردا على مطالبات بأن توفر خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية -التي تقدمها شركة سبيس إكس التابعة لماسك- الإنترنت لغزة إنه سيقدم الدعم للأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا.

تطورات عسكرية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس صباح الأحد، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على أكثر من 450 هدف إرهابي لحماس في أرجاء قطاع غزة".

وأضاف أن "مقرات قيادة ومواقع استطلاع ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس" كانت من بين الأهداف.

وعلى صعيد العمليات البرية، قال أدرعي إنه "في إطار توسيع نشاطات القوات البرية قامت الطواقم القتالية المشتركة باستهداف خلايا مخربين حاولت استهداف القوات وأخرى خططت لإطلاق قذائف مضادة للدروع".

وذكر أنه خلال الليل أصيب ضابط بجروح خطيرة نتيجة سقوط قذيفة هاون في شمال قطاع غزة، وأصيب جندي بجروح متوسطة خلال اشتباك في شمال القطاع.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، صباح الأحد، إن مقاتليها تصدوا للقوات الإسرائيلية التي توغلت في شمال غرب مدينة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، حيث دخلوا في اشتباكات مسلحة معها.

وأضافت كتائب القسام، في بيان عبر قناة حماس على تطبيق تليغرام، أن مقاتليها "استهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص".

وتابعت: "وقد اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات".

ووفق إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية عصر الأحد، فقد قُتل 8069 فلسطيني (في قطاع غزة والضفة الغربية) منذ بدء هذه الجولة من الصراع، غالبيتهم في غزة، وأصيب أكثر من 22 ألف.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر حسابه على إكس الأحد، أنه تلقى "تهديدات شديدة اللهجة" الأحد من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس التابع له كونه سيتم قصفه، مضيفا أن محيط المستشفى يشهد منذ ساعات الصباح "غارات متواصلة".

وقال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، عبر منصة إكس، إن حديث الهلال الأحمر الفلسطيني عن تهديدات لإخلاء مستشفى القدس مقلق على نحو بالغ، مضيفا أنه من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر.

وبعدها، أوردت قناة العربية السعودية، مساء الأحد، أن محيط مستشفى القدس استُهدف بغارات إسرائيلية ما تسبب في إلحاق أضرار بالمستشفى.

وبعد العمليات البرية الليلية للجيش الإسرائيلي الأيام الماضية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قرار إسرائيل الواضح بالقيام بتوغلات برية محدودة في قطاع غزة بدلا من غزو بري شامل يتوافق -مبدئيا على الأقل- مع ما اقترحه وزير الدفاع الأمريكي على نظرائه الإسرائيليين في الآونة الأخيرة.

وتحدثت إسرائيل الأيام الماضية عن استعدادها لاجتياح بري لقطاع غزة، لكن وسائل إعلام نقلت سابقا عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نصحت تل أبيب بتأجيل تلك العملية.

مخاوف بشأن المدنيين

مع تنامي غضب شعبي وضغط عالميا إزاء ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين الذين يسقطون من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، قال البيت الأبيض إن إسرائيل مسؤولة عن حماية الأبرياء في غزة.

وكثيرا ما كررت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى منذ بدء جولة الصراع الحالية قولها بأنها تدعم إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها ضد حركة حماس، وهو أمر عرضها لانتقادات مع سقوط مزيد من القتلى الفلسطينيين يوم بعد الآخر.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، في مقابلات تلفزيونية وفق ما أوردته وكالة رويترز الأحد، إن الولايات المتحدة تطرح على إسرائيل أسئلة صعبة تتعلق بالصراع الحالي من بينها التمييز بين "الإرهابيين" والمدنيين الأبرياء ونتيجة العملية العسكرية.

وأضاف سوليفان: "يجب أن يتخذ الجيش والحكومة الإسرائيليان كل التدابير الممكنة المتاحة لهما للتمييز بين إرهابيي حماس الذين هم أهداف عسكرية مشروعة والمدنيين الذين ليسوا كذلك".

وتسبب هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر في مقتل 1400 شخص.

والأحد، جدد الرئيس الأمريكي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها في مواجهة "الإرهاب"، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن تقوم إسرائيل بذلك على نحوٍ يضمن حماية المدنيين.



وأكد الرئيس الأمريكي أيضا، وفق بيان للبيت الأبيض، على ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.

المخاوف بشأن سلامة المدنيين الفلسطينيين لم تقتصر على قطاع غزة فقط، بل امتدت إلى الضفة الغربية بعد وقائع قتل مدنيين فلسطينيين على يد مستوطنين. ويوم السبت، قُتل فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي أثناء حصاده لثمار الزيتون جنوب مدينة نابلس.

وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية "هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة"، وفق بيان للوزارة نقلته قناة فرانس 24 الفرنسية الأحد.

وقالت الخارجية الفرنسية إن "أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين تتزايد، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، داعية إسرائيل إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين.

"علامة مقلقة"

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، في بيان يوم الأحد، إن آلاف الأشخاص اقتحموا عدة مخازن ومراكز توزيع مساعدات تابعة لها في وسط وجنوب قطاع غزة، وأخذوا دقيق وأساسيات أخرى.

واعتبرت الأونروا، في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني، أن ما حدث هو "علامة مقلقة" على "بدء انهيار النظام المدني بعد ثلاثة أسابيع من الحرب وحصار مشدد على غزة".

وتعليقا على الاقتحامات، قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأونروا، في مداخلة مع قناة الحدث السعودية الأحد، إن هناك أشخاص جوعى في غزة حتى داخل مراكز الإيواء وهناك طوابير طويلة أمام المخابز ونقص في المواد الغذائية.

وأضاف أن المساعدات التي دخلت حتى الآن ما هي إلا "نقطة في بحر" الاحتياجات، وقال إن الدقيق والوقود ينفذان لدى الأونروا.

يأتي هذا فيما كانت مصر قالت، السبت، إن "العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات" الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الفاصل بين مصر والقطاع.

بينما قال الكولونيل إيلاد جورين من وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية مع الفلسطينيين، الأحد وفق وكالة رويترز، إن إسرائيل ستسمح بزيادة المساعدات إلى قطاع غزة بصورة كبيرة في الأيام المقبلة. وتتبع وحدة تنسيق أعمال الحكومة وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه في غزة تسلمت مساء الأحد 24 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، محملة بالإمدادات الغذائية ومستلزمات طبية.

وأضاف، عبر حسابه على منصة إكس، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الشاحنات التي تسلمها حتى الآن إلى 118، في حين أشار إلى أنه لم يتم السماح حتى هذه اللحظة بإدخال الوقود.

واتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي بايدن، خلال اتصال هاتفي الأحد، على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة، وفق بيان من الرئاسة المصرية.

وجدد السيسي التأكيد على رفض مصر سياسات العقاب الجماعي والتهجير، وأنها "لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية"، فيما أكد الرئيس الأمريكي رفض بلاده نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم.

ومساء السبت، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة لوقف "العدوان الوحشي" على الفلسطينيين و"مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعمل كل ما من شأنه تمكين أهلنا من البقاء في أرضهم، وإنهاء الاحتلال"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت، مساء الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة في قطاع غزة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين.

التطورات في لبنان

تواصلت التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين جماعة حزب الله اللبنانية -المدعومة من إيران- والجيش الإسرائيلي، والتي جاءت في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل.

وأطلق حزب الله، الأحد، قذائف على مواقع في إسرائيل ليرد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على مناطق في جنوب لبنان، بحسب مراسل قناة الحدث.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن ضابط من القوة المؤقتة للأمم المتحدة "اليونيفيل"، أصيب نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين على جنوب لبنان.

وبعدما كانت الكويت حثت في وقت سابق من أكتوبر الجاري رعاياها في لبنان على العودة الطوعية في حال عدم حاجتهم للبقاء بالبلد، دعت سفارة الكويت ببيروت، الأحد، الكويتيين الموجودين حاليا في لبنان بالتواصل معها وتسجيل بياناتهم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، بحسب بيان لوزارة الخارجية الكويتية.

ومع تصاعد التوترات في جنوب لبنان على حدوده مع إسرائيل هذا الشهر، حثت سفارات بلدان منها الولايات المتحدة والسعودية رعاياها الموجودين في لبنان على مغادرته.

تداعيات خارجية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وروسية، مساء الأحد، أن مجموعة من المتظاهرين الغاضبين الداعمين للفلسطينيين اقتحمت مطار محج قلعة في جمهورية داغستان الروسية ذات الأغلبية المسلمة، بعد أنباء عن وصول طائرة قادمة من إسرائيل.

وأغلقت السلطات في داغستان المطار بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين، الذين ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن عددهم كان بالمئات.

ونقلت الوكالة عن تقارير إخبارية روسية أن المتظاهرين كانوا يرددون شعارات معادية للسامية وحاولوا اقتحام طائرة تابعة لشركة طيران روسية هبطت قادمة من تل أبيب.

وذكرت الوكالة أن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر بعض هؤلاء المتظاهرين وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية على ساحة هبوط الطائرات.

ووفق رويترز، فقد تم تحويل رحلات جوية من المطار، من بينها رحلة من إسرائيل.

وحثت إسرائيل، بعد انتشار مقاطع فيديو لعملية الاقتحام، روسيا على حماية الإسرائيليين واليهود في المناطق الواقعة تحت ولايتها، وقالت إن سفيرها لدى موسكو يعمل مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود، وفق رويترز.

للمزيد: الحرب على غزة... تواصل انقطاع الاتصالات وحماس تكشف "ثمن" الإفراج عن كل أسرى إسرائيل

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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